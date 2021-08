Axel Springel prevzema Politico

Nemška medijska hiša Axel Springer se je z ameriškim založnikomdogovorila za prevzem medijske hiše Politico in polovico družbe Politico Europe. Axel Springer je bil do sedaj polovični lastnik Politico Europe. Del posla je tudi tehnološka spletna stran Protocol. Posel bo okrepil moč nemške založniške hiše v ZDA, kjer so že do sedaj lastniki medija Insider in Morning Brew. Politco bo ostala samostojna založniška hiša, ločena od drugih poslov Axel Springer v ZDA, poroča www.businesswire.com V drugi polovici avgusta so se pojavile neuradne informacije, da Axel Springer za Politico ponuja miljardo dolarjev. Podrobnosti transakcije vpleteni ne razkrivajo. Axel Springer je medijsko podjetje, ki se iz izdajatelja časopisov transformira v digitalnega založnika . Axel Springer je v 45-odstotni lasti sklada KKR, podjetje pa se je umaknilo z borze. Axel Springer zaposluje 16.000 sodelavcev in je med drugim izdajatelj medijev Die Welt, BildPolitco je 15 let star digitlani medij, za katerega dela 500 novinarjev. Politico Europe je bil ustanovljen leta 2014.