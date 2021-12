Banka Slovenije zvišala napovedi rasti in inflacije

Povprečna medletna inflacija v Sloveniji bo letos znašala dva odstotka, kar je manj od povprečja evrskega območja (2,6 odstotka), prihodnje leto pa naj bi bila situacija obrnjena: povprečna medletna inflacija pri nas naj bi se povzpela na 3,8 odstotka, v evrskem območju pa naj bi bila 3,2-odstotna, izhaja iz najnovejših makroekonomskih napovedi Banke Slovenije.

V naši centralni banki predvidevajo, da bo rast cen ob koncu tega in v začetku prihodnjega leta ostala povišana, nato pa naj bi se postopoma umirila proti koncu prihodnjega leta in nato v 2023 in 2024 obstala na približno 1,8 odstotka. Njihov osnovni scenarij predpostavlja, da inflacijske pritiske v zadnjih mesecih krepijo neskladja na energetskih trgih in težave v svetovnih dobavnih in proizvodnih verigah, ki so pretežno prehodnega značaja.

Kot tveganje pa izpostavljajo epidemiološke razmere, razmere na energetskih trgih, trajnejše omejitve v svetovnih proizvodnih in dobavnih verigah in močnejši pospešek v rasti plač.

Banka Slovenije je pri tem letošnjo napoved gospodarske rasti zvišala s 5,2 na 6,7 odstotka (povprečje evroobmočja znaša 5,1 odstotka), za prihodnje leto pa pričakuje štiriodstotno rast BDP in nato umirjanje na 3,3 in 2,6 odstotka v letih 2023 in 2024. Gospodarska rast naj bi bila v tem obdobju široko osnovana, podprta z domačim povpraševanjem in izvozom.