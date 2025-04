Banke v prvih dveh mesecih s šestino manj dobička kot lani

Slovenski bančni sistem je v prvih dveh mesecih ustvaril dobrih 133 milijonov dobička pred davki, kar je šestino manj kot v istem obdobju lani. Nižje obrestne mere ECB očitno znižujejo tudi dobičke bank. Čisti obrestni prihodki bank do konca februarja so bili primerjalno dobrih 12 odstotkov nižji kot lani, na drugi strani pa so se povečale slabitve in rezervacije, izhaja iz mesečne informacije Banke Slovenije.

Bilančna vsota bančnega sistema se je medletno okrepila za pet odstotkov in se povzpela na doslej rekordnih 55,3 milijarde evrov. S podobno dinamiko so porasle tudi devizne vloge gospodinjstev, ki so konec februarja dosegle prav tako rekordnih skoraj 27,6 milijarde evrov.

Obseg bančnih posojil se je medletno povečal za dobrih sedem odstotkov. Kreditiranje podjetij ostaja šibko, z zgolj 1,7-odstotno rastjo. Na drugi strani so se stanovanjska posojila medletno okrepila za 4,2, potrošniška pa za 12,7 odstotka, še kažejo podatki Banke Slovenije.