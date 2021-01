Bidenomika: Fiskalna bazuka in boljši odnosi z EU

V članku med drugim preberite:



Prva stvar, s katero se bo nova administracija morala ukvarjati, bo seveda zajezitev in blažitev posledic epidemije, pri čemer se v prihodnjih štirih, petih tednih »napoveduje velik porast primerov, zato je pričakovati strožje ukrepe in lockdown. Vlada bo morala povečati pomoč ljudem, zlasti brezposelnim, potrebna bo pomoč gospodarstvu, malim podjetjem in sektorjem, ki so najbolj prizadeti. Tu se bo dalo nekaj narediti, ker je to tudi v interesu republikancev. Pričakujemo lahko bistveno bolj agresivno fiskalno politiko, osredotočeno na blaženje krize,« napoveduje ekonomist Egon Zakrajšek. Pričakovati je tudi okrepljeno vlogo kadrovsko prenovljenega finančnega ministrstva – vodila ga bo ugledna ekonomistka in nekdanja predsednica Federal Reserve Janet Yellen –, ki »bo v Bidnovi administraciji res igralo glavno vlogo«.