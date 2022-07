Biogorivo prodira tudi v letalstvo

Še posebno to velja za velika potniška in tovorna letala, ki od motorjev pričakujejo eksplozivno moč pospeškov pri vzletu in zanesljivo delovanje na dolgih poletih ter tudi v razmerah visoko v atmosferi, kjer so temperature krepko pod lediščem.

Ena od tehnologij, na katero pod pritiskom doseganja ogljične nevtralnosti stavi letalska dejavnost, je tudi tako imenovano trajnostno letalsko gorivo (sustainable aviation fuel, SAF).

Medtem ko v cestnem prevozu velja prepričanje, da bodo avtomobile in tovornjake že prej kot v naslednjih dveh desetletjih pretežno poganjali elektromotorji, ladijski prevozniki pa še največ upanja za izločitev fosilnih goriv iz svoje poslovne verige vidijo v tehnologiji vodikovih gorivnih celic, v letalski dejavnosti menijo, da motorjev z notranjim izgorevanjem ne bo mogoče enostavno nadomestiti.

Še posebno to velja za velika potniška in tovorna letala, ki od motorjev pričakujejo eksplozivno moč pospeškov pri vzletu in zanesljivo delovanje na dolgih poletih ter tudi v razmerah visoko v atmosferi, kjer so temperature krepko pod lediščem.

Trenutno se lahko letalske družbe z gorivom SAF preskrbujejo na 14 letališčih, vendar ga klasičnemu gorivu dodajajo le v majhnem deležu.

Tudi zato se zdijo trenutno zelo obetavne tehnologije, ki obljubljajo proizvodnjo tehnično enakega kerozina, kot ga je mogoče pridobiti v procesu destilacije surove nafte, iz odpadnih olj, maščob in rastlin z visoko vsebnostjo maščobe. Obstoječi motorji že zdaj omogočajo, da je kerozinu dodanega nekaj odstotkov trajnostnega biogoriva (kot to velja tudi za bencinske in dizelske motorje v avtomobilih), cilj pa je, da bi enako zanesljivo delovali tudi s 100-odstotnim SAF.

Letalska družba Boeing in proizvajalec alternativnih goriv Alder Fuels sta tako ob robu mednarodnega letalskega sejma v Farnboroughu podpisala pogodbo, po kateri bosta pospešila sodelovanje pri izboljševanju in razvoju SAF, Boeing pa bo do leta 2030 izdelal komercialno letalo, ki bo lahko za svoje delovanje v celoti uporabljalo novo gorivo.

Težava pa seveda ni samo tehnična ustreznost motorjev, še bolj je problematično, kako izdelati dovolj SAF, do bi pokril potrebe svetovnega letalskega prometa.

»Ko si prizadevamo za zavezo industrije civilnega letalstva k neto ničelnim emisijam ogljika do leta 2050, vemo, da je za dosego tega cilja potrebnih od 700- do 1000-krat več SAF,« je povedala Sheila Remes, Boeingova podpredsednica za okoljsko trajnost.

