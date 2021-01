Bitcoin +304 % v 2020, bančni depoziti pa na ničli

Je lahko Bitcoin in kriptotrg naložbena priložnost življenja?

kaj so 4 ključni razlogi za rast bitcoina in kriptotrga ter kolikšne rasti lahko pričakujemo v 2021,

kateri so tipi poslovnih kriptoprojektov, ki bodo najverjetneje v 2021 imeli še bistveno višje rasti kot bitcoin,

katere so 3 strategije vlaganja v kriptotrg in katera je najbolj dobičkonosna,

ali je že v letu 2021 možno dosegati 500- do 1000-% donose s projekti, ki zdaj še niso na očeh vlagateljev.

FOTO: Panta Rei

V letu 2020 so delniški trgi po svetu zrasli za 5 do 15 %.Zlato je zaradi nizkih obrestnih mer in neverjetne količine na novo natisnjenega denarja zraslo za 24 %.Toda daleč najbolj donosna naložba leta 2020 je bil bitcoin, s kar 304-% rastjo.Robert Rolih, avtor mednarodni uspešnice The Million Dollar Decision, pravi: »Bitcoin je leta 2020 za vedno utišal kritike. Če so ga veliki investicijski skladi, delniške družbe in milijarderji pred leti zaničevali, so ga zdaj začeli kupovati v neverjetnih količinah. Wall Street danes dojema bitcoin kot zlato v digitalni obliki.«Potem ko je PayPal objavil, da bo z letom 2021 omogočil svoji celotni mreži 26 milijonov trgovcev po svetu sprejemanje plačil v kriptovalutah ter vsem svojim uporabnikom nakup in hrambo kriptovalut, je bitcoin decembra prebil magično mejo 20.000 USD.Januarja je vreden že več kot 30.000 USD. Toda kljub temu še vedno zajema le 4 % tržne vrednosti zlata. Zato je njegov potencial za rast ogromen. Bančni analitiki pri Citibanku pravijo, da gre lahko v prihodnjih letih celo čez mejo 300.000 USD za bitcoin. To bi pomenilo 10-kratno rast od danes.Bitcoin dobesedno tepta vse pred seboj in je daleč najbolj dobičkonosna naložba vseh časov. Vzpon leta 2020 je podprt s »pametnim« institucionalnim denarjem. To pa je v čistem nasprotju s špekulativnim balonom, ki se je zgodil leta 2017/18.In tu se pojavijo vprašanja za milijon EUR: kaj so ključni razlogi za to rast, do kdaj se bo ta rast nadaljevala in ali lahko s hitro akcijo mali vlagatelji prvič v zgodovini prehitijo večino velikih investitorjev in skladov.Da bi dobili jasne odgovore na ta vprašanja, mednarodni avtor uspešnic Robert Rolih za vas 13. januarja ob 20.30 pripravlja 90-minutni brezplačni webinar , na katerem boste izvedeli: Za vas je webinar brezplačen, tako da se prijavite že zdaj! Za udeležbo potrebujete le spletno povezavo.O Robertu Rolihu in njegovi knjigi The Million Dollar Decision so pisali ali govorili v več kot 50 medijih, med drugim tudi na ameriški in ruski TV. Člani njegovih plačljivih programov o investiranju so iz več kot 40 držav. Predavateljske odre pa si deli z največjimi predavateljskimi zvezdami sveta, kot so Jack Canfield, Gary Vaynerchuk, dr. John Grey, Brian Tracy in drugi.* Robert Rolih ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Ne priporoča določenih delnic, kriptovalut, skladov ali kakšnih drugih finančnih instrumentov. Če so omenjene kakšne delnice, skladi ali drugi tipi finančnih instrumentov, so omenjeni zgolj iz ilustrativnih ali izobraževalnih namenov. Preden sprejmete kakršno koli odločitve glede investiranja, se o tem posvetujte s svetovalcem, ki ima ustrezno licenco.