Bivši velikan odpušča delavce in prodaja Senožeče

Podjetje Cimos Koper je napovedalo, da bo v kratkem odpustilo 175 delavcev. Vodstvo Cimosa se je zato v ponedeljek sestalo s predstavniki sindikatov, ti pa so ugotovili, da se v nekdanjem avtomobilskem velikanu sploh ne ozirajo na delovnopravno zakonodajo in da delavcev na tako zastavljen način v Sloveniji ni mogoče odpustiti. Način odpuščanja je za sindikate še posebej sporen, ker več slovenskih bank finančno podpira Cimosovo poslovanje in bi že zato pričakovali strokovnejši pristop.