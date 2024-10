Vse več napovedi zapiranja in selitve proizvodnje

V nadaljevanju preberite:

Ta teden sta zapiranje oziroma selitev dela proizvodnje napovedali kar dve družbi v lasti multinacionalk – velenjsko Gorenje in šempetrska družba Mahle. Ekonomist dr. Marko Jaklič meni, da so to prvi znanilci strukturnih sprememb na trgu in da bodo temu morala slediti tudi slovenska podjetja, če bodo hotela ostati konkurenčna.