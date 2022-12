Banka Slovenije zaradi tveganj uvaja ukrep za povečanje kapitala bank

V Banki Slovenije ugotavljajo, da »se zaradi naraščajočih negotovosti v gospodarskem okolju povečujejo sistemska tveganja v slovenskem bančnem sistemu. Zato podobno kot druge države evropskega gospodarskega prostora dvigujemo proticiklični blažilnik za izpostavljenosti z nič na raven 0,5 odstotka zneska skupne izpostavljenosti tveganjem,« so sporočili iz centralne banke.

Banke bodo tako morale za izpostavljenosti do domačega gospodarstva v prihodnjih dvanajstih mesecih zagotoviti več kapitala. V Banki Slovenije ocenjujejo, da je »slovenski bančni sistem sicer že danes sposoben zahteve proticikličnega blažilnika pokriti z obstoječim kapitalom in dodajajo, da so se za uporabo tega instrumenta odločili zato, ker je prilagodljiv instrument, ki ga lahko spreminjamo skladno z razvojem cikličnih sistemskih tveganj.«

Slovensko gospodarstvo je po izhodu iz ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa hitro okrevalo, finančni sektor pa ostaja stabilen. Ob poslabševanju gospodarskih razmer in vztrajanju inflacije na visokih nivojih, na kar ključno vplivajo ruska vojaška agresija ter z njo povezane posledice in negotovosti, pa so sistemska tveganja za finančno stabilnost povečana.

V Banki Slovenije še pojasnjujejo, da dvig stopnje proticikličnega blažilnika povečuje odpornost slovenskega bančnega sistema in preprečuje kopičenja cikličnih tveganj v fazi nastanka. Namen ukrepa je, da sprostitev blažilnika v primeru uresničitve tveganj zmanjša tudi tveganje, da bi zahteve glede višine regulatornega kapitala omejevale banke pri podeljevanju kreditov. S tem bi bila bankam omogočena absorpcija izgub in nadaljnje kreditiranja gospodarstva.

Z dvigom stopnje proticikličnega blažilnika bodo banke morale ohranjati višjo kapitalsko ustreznost, kar bo povečalo odpornost bančnega sistema.

Po bližnji objavi ukrepa v Uradnem listu bodo banke imele na razpolago leto dni časa, da ustvarijo ta blažilnik in mu prilagodijo svojo kapitalsko ustreznost. To bi sicer lahko storile na različne načine, predvsem pa z zadržanjem dela letošnjega dobička, ki bo verjetno na ravni sistema znašal približno 500 milijonov evrov. Po nekaterih neuradnih ocenah naj bi sicer učinek ukrepa znašal približno 120 milijonov evrov.