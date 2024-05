Buzzfeed stavi na vsebino, generirano z AI

V nadaljevanju preberite:

Še leta 2016 je bil Buzzfeed, vsaj od zunaj, videti uspešen. Pod vodstvom Bena Smitha, nekdanjega pisca pri Politicu, ki ga je ustanovitelj in izvršni direktor Jonah Peretti najel kot urednika svoje novičarske sekcije, se je spletno mesto pridružilo uglednim medijem.

Nikoli ni bil Times ali Post, vendar so poročali o političnih novicah in opravljali preiskovalno delo; imeli so dopisništva in se potegovali za najvišje novinarske nagrade. V primerih, kot je bil dosje Steele, so mnogi njihove zgodbe videli kot eklatantno kršitev novinarske etike.

Leta 2017 sta Facebook in Google okrepila svoj nadzor nad trgom spletnega oglaševanja, kar je močno vplivalo na prihodke drugih spletnih medijev, med njimi tudi Buzzfeeda, ki ni dosegel postavljenih letnih ciljev. Odpustiti so morali približno sto zaposlenih. Peretti je precejšen del krivde za to pripisal družbenim medijem. Januarja 2019 je Buzzfeed odpustil približno dvesto petdeset ljudi. Postajalo je jasno, da je brezplačen poslovni model nevzdržen.