Carine bodo sprožile povračilne ukrepe, ne pa preporoda proizvodnje

Pred več kot 90 leti je Franklin Delano Roosevelt opazoval razvaline velike gospodarske krize. Opozoril je na enega od možnih vzrokov: visoke carine so ZDA pripeljale na rob prepada, saj so sprožile povračilne ukrepe in zadušile naložbe. To je bila boleča lekcija, ki ji je sledilo več desetletij vztrajnih prizadevanj po vsem svetu, da so se carine znižale in se je trgovina lahko spet razcvetela. Nevarnost, ki jo prinaša protekcionizem, bi morala biti leta 2025 še vedno razvidna vsem. Če bo Donald Trump dosegel svoje, bodo ZDA tvegale, da tragično ponovijo napake iz preteklosti.