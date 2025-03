V nadaljevanju preberite:

Svetovne borze se do zdaj niso bistveno odzivale na poteze ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ob uvedbi carin na uvoz iz Kanade in Mehike, pa so živci vlagateljev popustili. Že včeraj je prišlo do razprodaje delnic v ZDA, danes padcem sledijo indeksi evropskih borz. Zaostrovanje se pozna tudi na Ljubljanski borzi.