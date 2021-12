Čas za povezovanje konkurence

Nemško tehnološko podjetje, dobavitelj cele vrste kemikalij in materialov za izdelavo čipov, Merck KGaA je napovedalo milijardo dolarjev vredno naložbo v svoje operacije v ZDA ter ustanovitev skupnega podjetja z ameriško družbo za analizo podatkov Palantir Technologies, poroča Reuters. »Pomanjkanje čipov zahteva sodelovanje celotne industrije za reševanje težav v dobavni verigi. Združili bomo znanja o materialih, analitiki in varnosti ter kupcem omogočili večjo učinkovitost in čas za inovacije,« je povod za povezovanje pojasnil Kai Beckmann, izvršni direktor enote Elektronika v multinacionalki Merck s sedežem v Darmstadtu. Vzpostavili bodo platformo, ki bo s pomočjo umetne inteligence in množičnih podatkov naslavljala izzive v industriji čipov, od njihovega pomanjkanja in pomanjkanja materialov zanje do transparentnosti nabavnih verig. Omogočila bo tudi hitrejši razvoj in večjo kakovost izdelkov, saj bo proizvajalce čipov in dobavitelje materialov spodbujala k souporabi, povezovanju in analiziranju podatkov.

Kot navaja Reuters, bo družba, ki se v Severni Ameriki imenuje EMD Electronics, da je ne bi zamenjevali z istoimenskim, a nepovezanim farmacevtskim podjetjem, načrtovano milijardno investicijo porabila do leta 2025. Merck KGaA je jeseni napovedal, da bo v petih letih namenil več kot tri milijarde evrov za inovacije in povečanje kapacitet v področje elektronike. S pomočjo vlaganj v raziskave in razvoj na tem področju načrtujejo letno organsko rast od tri do šest odstotkov do leta 2025.

Skupina z 58.000 zaposlenimi, ki v letu 2021 pričakuje 19,85 milijarde evrov neto prihodkov od prodaje, je uvrščena v nemški borzni indeks DAX. Predsednica uprave je od maja Belen Garijo, ki je prej vodila področje zdravstvenega varstva v Mercku, v okviru katerega se posebej osredotočajo na onkologijo in imunologijo. Tretja veja pa je področje biotehnologije. Paradni konji podjetja so rešitve za proizvodnjo čipov, procesne rešitve ter produkti s področja zdravstvenega varstva.