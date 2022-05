Caterpillar napoveduje oživitev rudarstva

To pa naj bi po besedah njihovega izvršnega direktorja Jima Umplebyja koristilo podjetju, saj veliko njihovih strank proizvaja stvari, po katerih je vedno večje povpraševanje. To posledično povečuje povpraševanje po Caterpillarjevih izdelkih in storitvah, zaradi česar pričakujejo »solidne donose na področju rudarske dejavnosti«. Preprosto povedano, zaradi prehoda na čistejšo energijo bo potrebne več rudarske opreme.

Največji svetovni proizvajalec gradbene opreme Caterpillar pričakuje, da se bo povpraševanje po kritičnih mineralih (aluminij, arzen, krom, kobalt …) povečalo, tudi zato, ker bo zaradi ruskega energetskega embarga prehod na čistejšo energijo pospešen.

To pa naj bi po besedah njihovega izvršnega direktorja Jima Umplebyja koristilo podjetju, saj veliko njihovih strank proizvaja stvari, po katerih je vedno večje povpraševanje. To posledično povečuje povpraševanje po Caterpillarjevih izdelkih in storitvah, zaradi česar pričakujejo »solidne donose na področju rudarske dejavnosti«. Preprosto povedano, zaradi prehoda na čistejšo energijo bo potrebne več rudarske opreme.

Jim Umpleby je vizijo Caterpillarja ponotranjil že zelo zgodaj. FOTO: Caterpillar

»Po tem, ko so bili rudninski trgi v zadnjih nekaj letih razmeroma umirjeni, po novem pričakujemo njihovo rast,« je Umpleby dejal za Reuters po srečanjih na dnevu vlagateljev v podjetju. Vložki v rudarsko industrijo so se v letu 2022 že povečali in so presegli povprečne vložke zadnjih sedem let. Po besedah Umplebyja se bo trend nadaljeval, saj bodo podjetja ponovno vlagala v opremo in infrastrukturo, trenutna oprema je po njegovih besedah namreč precej zastarela, za pospešek poslovanju, ki ga zahtevajo razmere, pa bo nujno potrebna njena menjava.

Jim Umpleby je nadalje vlagatelje spodbujal tudi z obljubo, da si podjetje prizadeva osvojiti čim večji delež pet bilijonov dolarjev vrednega trga zelene energije in trajnostne energetske infrastrukture, ki bo morala biti zgrajena za energetski prehod.

Caterpillarjev skupni denarni tok za naložbe se je v prvem četrtletju leta 2022 povečal z 252 milijonov dolarjev na 346 milijonov dolarjev.

Caterpillar, ameriška korporacija na seznamu Fortune 100, bo do leta 2026 v to področje investirala 28 milijard dolarjev. Umpleby je vlagatelje v torek razveselil tudi z novico, da bodo izvedli ponovni odkup delnic v višini 15 milijard dolarjev, kar predstavlja približno 13 odstotkov njihove tržne kapitalizacije. Caterpillarjeve delnice so tisti dan zaključile trgovanje za 2,9 odstotka višje od dneva prej.

Jim Umpleby je kariero začel kot pridruženi inženir pri Solar Turbines leta 1980, leto pred tem, ko je podjetje postalo Caterpillarjeva hčerinska družba.

Od takrat je zasedal različne položaje, od inženiringa, proizvodnje, trženja, prodaje in svetovanja. Šest let je poslovno preživel v jugovzhodni Aziji na nalogah v Maleziji in Singapurju.

Jim Umpleby FOTO: Caterpillar

Njegovo vodilo je »prevzemite del tveganja in poskusite nekaj novega. Sami ustvarite raznovrstnost na poti. Najmanj, kar boste imeli od tega, je, da boste na svet gledali z druge perspektive. V najboljšem primeru boste spoznali, da imate lahko vi, vaše podjetje ali vaša skupnost pozitiven vpliv na svet.« Umpleby je vizijo podjetja ponotranjil že veliko pred tem, ko je leta 2017 prevzel najvišji položaj v družbi. Leta 2013 je govoril o izjemni vlogi, ki jo ima podjetje na razvoj sveta.

»Hitra gospodarska rast v državah v razvoju povzroča veliko povpraševanje po blagu, energiji in infrastrukturi. Prvič v zgodovini človeštva bo polovica svetovnega prebivalstva živela v mestih. Caterpillar s svojimi partnerji z motorji, rudarsko in gradbeno opremo pomaga svetu pri razvoju. Imamo nalogo, tako kot so jo imeli naši predhodniki v podjetju, da z razvojem infrastrukture izboljšamo življenjski standard in naredimo svet boljši.«

Umpleby pa ne izboljšuje le sveta, ampak tudi osrečuje delničarje. Caterpillarjeva delnica je v mesecu, ko je Jim Umpleby postal izvršni direktor, kotirala pri približno 93 dolarjih, danes pa je vredna dvakrat več.