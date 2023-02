Cene na letni ravni višje za deset odstotkov

Življenjske potrebščine so se januarja na letni ravni v povprečju podražile za deset odstotkov (decembra lani za 10,3), na mesečni pa za 0,2 odstotka. Tako na letno kot na mesečno inflacijo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač; na letni ravni so se dvignile za 19,3, na mesečni pa za 2,1 odstotka, ugotavlja državni statistični urad (Surs).

Ob začetku sezonskih razprodaj so se oblačila in obutev pocenili za 8,8 odstotka ter mesečno inflacijo ublažili za 0,6 odstotne točke. Cenejši naftni derivati (cene tekočih goriv so upadle za 10,5, goriv in maziv za osebna vozila pa za 7,6 odstotka) so mesečno rast cen znižali za 0,4 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k znižanju mesečne inflacije prispevali še cenejša trdna goriva (za 5,4 odstotka) in zunajbolnišnične storitve (za 3,7 odstotka). Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 11,1, cene storitev pa za 7,9 odstotka.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila 9,9-odstotna in se je znižala z decembrskih 10,8 odstotka. Mesečna rast cen je bila po tej metodologiji negativna, 0,1-odstotna.

Letna rast cen v Sloveniji se je tako januarja znižala po obeh metodologijah, še vedno pa ostaja višja od povprečja evrskega območja. Inflacija v evrskem območju se je januarja po podatkih Eurostata znižala, in sicer z decembrskih 9,2 na 8,5 odstotka.