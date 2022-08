Začasno cenejša nafta prinaša nekaj olajšanja

V nadaljevanju preberite:

Cene nafte, ki so skokovito narasle po februarskem ruskem napadu na Ukrajino in bile vmes izrazito nestabilne z naraščajočim trendom, se zadnje tedne, ob izraziti volatilnosti in negotovosti v mednarodnem okolju, le počasi nižajo proti ravnem izpred slabega pol leta. Cena nafte brent, ki se giblje okoli 100 dolarjev za sodček, je sicer včeraj rahlo narasla, je pa zdaj kar petino nižja kot pred dvema mesecema.

Delno na umirjanje cen nafte vplivajo tudi strah pred recesijo in pandemične težave kitajskega gospodarstva. Relativno zatišje na naftnem trgu pa je le kratkotrajno, meni glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc, saj se »bo povpraševanje Evrope po naftnih derivatih povečalo, ker so bližnji nadomestek za zemeljski plin v proizvodnji električne energije in delno tudi v industriji. Trenutno ceno nafte bolj krojijo predvsem pesimistična pričakovanja o gospodarskih gibanjih kot pa tekoča dinamika povpraševanja, ki ostaja močna.«

