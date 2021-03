Lekova centra v Ljubljani in Mengšu sta pomemben del inovacijske mreže Novartisa

V nadaljevanju preberite:

Lek, ki je del Sandoza, generičnega dela Novartisa, razvija in proizvaja nekatere ključne, tehnološko zahtevne farmacevtske izdelke. Razvojnih center Slovenija v Ljubljani je največji in najbolje opremljeni center te vrste v Sandozu, ki razvija in na svetovne trge lansira številne nove izdelke iz nabora generičnih zdravil.

Biološka zdravila so eno osrednjih področij Novartisovega delovanja. Tu ima svojo vlogo Razvoj bioloških zdravil Mengeš.