CME išče sinergije med Pro Plusom in RTL Hrvaška

CME Media Enterprises, ki je lastnica medijske hiše Pro Plus, je objavila, da je po prejemu odobritve hrvaškega regulatorja zaključila transakcijo za prevzem RTL Hrvaška. Predsednik uprave RTL Hrvaška je postal Branko Čakarmiš, ki ostaja tudi generalni direktor Pro Plusa.

Branko Čakarmiš. FOTO: Jure Eržen/Delo

V CME si želijo tesnega sodelovanja med RTL Hrvaška in Pro Plusom v Sloveniji, kar bi prineslo številne sinergije, predvsem na področjih digitalizacije in produkcije vsebin, so sporočili iz Pro Plusa. »Navdušeni smo, da se je RTL Hrvaška pridružila družini CME, s čimer širimo svojo prisotnost v regiji Adriatik, ki ponuja izjemen potencial rasti. Naši zvesti gledalci lahko pričakujejo povečano produkcijo lokalnih vsebin, izboljšano digitalno ponudbo in nadaljnjo predanost visokokakovostnemu in pluralnemu novinarstvu,« je povedal, izvršni direktor CME za Hrvaško, Češko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. Predsednik uprave RTL Hrvaška in izvršni direktor regije Adriatik je postal Branko Čakarmiš.

CME ima v lasti šest izdajateljev televizijskih programov v šestih državah srednje in vzhodne Evrope, ki obsegajo 42 kanalov in dosegajo skupno občinstvo 49 milijonov gledalcev. CME je v lasti češke investicijske skupine PPF Group.