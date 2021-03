Covid-19 uničuje letalstvo

INFOGRAFIKA: Delo

Lani je z letalom potovalo le 1,8 milijarde potnikov, medtem ko jih je bilo leta 2019 4,5 milijona, je sporočila mednarodna organizacija za civilno letalstvo ICAO.Letalstvo je posledice epidemije covida-19 prvič občutilo januarja lani, vendar sprva samo v nekaj državah. Razširitev pandemije je že do konca marca povzročila, da se je ustavil skoraj ves letalski potniški promet na svetu. Aprila lani je mednarodni prevoz potnikov dosegel le dva odstotka predepidemičnega obsega, domači promet pa 13 odstotkov. Letalski prevozniki po svetu so izgubili kar 370 milijard dolarjev prihodkov, upravitelji letališč 115 milijard, ponudniki letalskih storitev pa so imeli še 13 milijard izgub.Lani si je najprej opomogel tovorni letalski promet, ki je v prvem obdobju epidemije tudi upadel, potniški pa le počasi narašča. Po ocenah ICAO je izboljšanje mogoče pričakovati do sredine letošnjega leta. Po najbolj optimističnem scenariju se bo letos število letalskih potnikov vrnilo na 71 odstotkov ravni iz leta 2019, bolj pesimistična ocena pa predvideva le 49 odstotkov potnikov izpred krize.