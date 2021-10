Današnji nakup poslovnega prostora po fiksni ceni je investicija za jutri

Mnoge analitične hiše menijo, da je nakup poslovnega prostora ali stavbe investicijska priložnost, pri kateri si lahko obetamo približno 7,43-odstotno donosnost.

Ljubljanski nepremičninski trg, ki je v zadnjih letih doživel velik skok cene kvadratnega metra, se ne more pohvaliti s ponudbo novih poslovnih objektov, saj je bila večina novih gradenj namenjena znanim naročnikom, za trg pa se niso gradile, delno tudi zaradi negotovosti, ki jo je lani prinesla epidemija covida-19. Ne nazadnje so mnoga podjetja svoje zaposlene poslala na delo od doma in pisarne so lep čas samevale. Takšna negotova situacija je bila tudi v velikih metropolah, kot je Pariz.

FOTO: Stoja Trade

Okrevanje na zahodu

Hitro odkritje učinkovitega cepiva proti covid-19 je bilo brez dvoma vzrok, da je začelo gospodarstvo okrevati hitreje, kot bi si upali napovedati pred letom dni. Priznana analitična hiša Colliers International je v svojem letošnjem polletnem poročilu za francosko prestolnico navedla, da so v drugem četrtletju letos že zaznali nekatere znake okrevanja na področju trga poslovnih objektov, čeprav je še vedno prisoten strah, da bi se epidemija znova razbohotila. Kljub tem strahovom se je količina nepremičninskih poslov na področju poslovnih objektov v drugem četrtletju 2021 povečala za 107 odstotkov v primerjavi z drugim četrtletjem 2020.

Največja rast, 28 odstotkov, je bila pri poslovnih prostorih kvadratur do 1000 m2, zanimanje za srednje velike prostore (1000–5000 m2) se je povečalo za deset odstotkov, za večje od 5000 kvadratnih metrov pa za tri odstotke. Vendar negotovi časi vplivajo na gradnjo novih poslovnih objektov tudi v Franciji, zaradi česar je ponudba okrnjena tudi tam. Dobra novica za investitorje v poslovne prostore je gotovo ugotovitev Colliersa, da je bila višina najemnine v Parizu in širši okolici stabilna in se je v primerjavi z 2020 celo malenkost povečala.

FOTO: Stoja Trade

Poslovne nepremičnine na Slovenskem

Kakšno pa je stanje na slovenskem trgu poslovnih nepremičnin? Kot ugotavljajo analitiki Colliersa, so se investicije v poslovne objekte zaradi vsem znanih razlogov zmanjšale in pustile znatno zadržano povpraševanje. Skupno so transakcije za investicije v poslovne objekte lani presegle 130 milijonov evrov, kar pa je le četrtina vrednosti, doseženih leta 2019. Trend dela od doma ostaja glavna nevarnost za trg pisarniških prostorov, a ker je praznih pisarn na voljo malo, so temelji pisarniškega sektorja še vedno močni, še posebej v Ljubljani, še pravi Colliersovo poročilo. Zgovoren je tudi podatek, da je večina pisarniških objektov v Ljubljani starejših od deset let, sodobnih stavb, ki bi bile mlajše od pet let, je zgolj odstotek.

Analitiki Colliersa pričakujejo, da se bo močno povpraševanje investitorjev nadaljevalo predvsem za nepremičnine, ki generirajo prihodke z veliko zasedenostjo, uglednimi najemniki in dolgoročnimi najemi. Ker pa je na trgu pomanjkanje takšnih objektov, pri Colliersu pričakujejo, da se bodo investitorji lotili tudi priložnosti z dodano vrednostjo. Donosi prvovrstnih nepremičnin bodo ostali stabilni. Pri Colliersu še napovedujejo, da bodo povprečne najemnine v prvorazrednih stavbah ostale stabilne tudi v prihodnje, predvsem zaradi velike zasedenosti in omejenega števila novih načrtovanih projektov.

FOTO: Stoja Trade

Novi poslovni objekt Quadro

Dobra novica za ljubljanski nepremičninski trg je zato brez dvoma ta o začetku gradnje poslovnega objekta Quadro, ki bo dokončan predvidoma spomladi 2023. Objekt bo stal znotraj avtocestnega obroča, tik ob ljubljanski severni obvoznici, v industrijsko-komercialni coni Šiška na severnem delu območju nekdanjega Litostroja. Dostop do objekta je hiter in enostaven, saj sta na tem delu obvoznice dva odcepa, v mestnem prostorskem načrtu pa je predvidena dodatna ureditev dodatnih uvozov in izvozov iz obvoznice v vse smeri. Od središča mesta je lokacija bodočega objekta oddaljena samo okoli 3,8 km, do obvoznice pa samo 0,8 km.

Quadro v številkah

Poslovno stavbo Quadro gradijo na zemljišču velikosti 8057 m2, na katerem bo stal objekt z 18.978 m2 bruto površine skupaj s kletjo oziroma 11.002 m2 bruto površine nad kletjo. Načrtovanih je 388 parkirnih mest, od tega v garaži 216, na dvorišču pa 172, kar pomeni eno parkirno mesto na 26 m2 pisarn oziroma približno 25 odstotkov več parkirnih mest, kot je standard. Predvideno je tudi parkirišče za obiskovalce.

Objekt je projektiran tako, da bo poleg vgrajene rekuperacije prezračevanje možno tudi po naravni poti, saj se bodo okna na zunanjem obodu fasade odpirala. Vsaka etaža bo imela štiri sanitarne vozle (sanitarije, tuš in čajna kuhinja), prav tako sta v objektu dve komunikacijski jedri s štirimi dvigali, kar omogoča delitev etaže na štiri različne zaključene celote. Prostor je zasnovan kot odprt, nosilnost etaže je na stebrih in dveh jedrih, kar omogoča visoko raven prilagodljivosti uporabniku. Quadro bo povezan s spletom po optičnem kablu.

FOTO: Stoja Trade

Investicijska priložnost

»Nakup v poslovni stavbi je odlična investicijska priložnost, saj omogoča dobre donose – okoli 7,43 odstotka letnega donosa,« pravijo v nepremičninski agenciji Stoja trade, ki bedi nad prodajo objekta. »Del prodajnega procesa bo potekal tako, da bomo sprejemali tudi interese in rezervacije za najem in tako omogočili investicijske nakupe z že obstoječimi najemniki. Zdaj imate priložnost kupiti ali najeti vrhunske poslovne prostore na vedno bolj priljubljeni lokaciji znotraj obvoznice,« še povedo v Stoja tradu.

Kot še sporočajo iz nepremičninske agencije Stoja trade, želi investitor poslovni objekt prodati v celoti, vendar pa so pripravljeni prodajati tudi posamezne etaže v celoti. Kupec ali najemnik, ki je pripravljen skleniti pogodbo še pred dokončanjem objekta, lahko vpliva na razporeditev in način finalizacije prostora. »Nakup nepremičnine je varna investicija in hkrati dobra zaščita pred inflacijo,« sklenejo v Stoja tradu.

Informativne prodajne cene Etaže P do 6: od 2250 EUR/m2 + DDV do 2450 EUR/m2 + DDV, odvisno od števila kupljenih etaž oziroma izbrane etaže

od 2250 EUR/m2 + DDV do 2450 EUR/m2 + DDV, odvisno od števila kupljenih etaž oziroma izbrane etaže Parkirno mesto v garaži : 13.500 EUR + DDV

: 13.500 EUR + DDV Zunanje parkirno mesto: 9000 EUR + DDV

9000 EUR + DDV Shramba ali arhiv v drugi kleti: 1100 EUR/m2 + DDV

1100 EUR/m2 + DDV Cena za celotni objekt: 26.371.203 EUR + DDV Informativne mesečne cene za najem Najem pisarniškega prostora za etaže od 1N do 5N: od 14 EUR/m2 + DDV

od 14 EUR/m2 + DDV do 16 EUR/m2 + DDV

Parkirno mesto v garaži: 80 EUR + DDV

80 EUR + DDV Parkirno mesto na dvorišču: 50 EUR + DDV

50 EUR + DDV Shramba/arhiv v drugi kleti: 6 EUR/m2 + DDV

Ekskluzivna prodaja, kontakt: +386 41 652 141 zoran@stoja-trade.si quadroljubljana.si STOJA TRADE, d. o. o., Ljubljana, Dolenjska cesta 242C, Ljubljana

Naročnik oglasne vsebine je Stoja trade