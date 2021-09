Delu na daljavo se ne bomo odpovedali, saj je učinkovito

V nadaljevanju preberite:

Odločitve, ki jih bodo vodstva podjetij sprejela v tem času, bodo v prihodnje zelo vplivale na poslovanje. Eden ključnih izzivov je, kako pridobiti in zadržati talente ter kakovostno delovno silo. Posebno v času, ko se razlike med podjetji in pristopi povečujejo.



Eno je jasno: delo na daljavo v povečanem obsegu (p)ostaja nova realnost, podjetja pa morajo poskrbeti, da s premišljeno uporabo tehnologije poskrbijo, da bodo nova oziroma hibridna delovna mesta spodbujala sodelovanje, inovativnost, raznolikost in vključenost zaposlenih.