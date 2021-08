DEM v gradnjo nove sončne elektrarne v Zlatoličju

Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM) prihodnji teden začenja gradnjo nove sončne elektrarne v Zlatoličju. Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne. Vrednost projekta je dobra dva milijona evrov.



»Na ta način bo energetski objekt – odvodni kanal – pridobil dodatno vrednost, Slovenija pa dodatne gigavatne ure električne energije iz obnovljivega vira,« sporočajo iz DEM.



Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje – od mostu čez kanal do steze za karting oziroma dirkališča Slovenja vas – v dolžini 905 metrov.



Skoraj 6000 fotonapetostnih modulov skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno 3000 MWh (megavatnih ur) bo nameščeno na sicer neizkoriščeno strmino odvodnega kanala.



»Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30 stopinj, bo gradnja od izvajalca, invalidskega podjetja HTZ Velenje, ki je tudi del skupine HSE, zahtevala precejšen izziv in previdnost. Predvsem zaradi bližine kanala, katerega pretok vode je do 550 kubičnih metrov na sekundo,« so v sporočilu za javnost poudarili v DEM.



Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje je del večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne nazivne moči približno 30 MWp in predvidene letne proizvodnje dobrih 37.000 megavatnih ur, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin v prihodnjih letih. Ob tem pa DEM samostojno, v okviru skupine HSE in z zunanjimi partnerji, raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn.

