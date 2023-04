Denar za sofinanciranje zadružništva in socialne ekonomije

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije v vrednosti 1,5 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 17. maj. Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja sektorja socialne ekonomije in projektov zadružništva in socialne ekonomije ter izboljšanje oziroma oblikovanje ponudbe blaga in storitev z družbenim učinkom v Sloveniji. Na ministrstvu pravijo, da bodo podprli projekte, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti ter bodo na trgu ponudili nove, izboljšane storitve oziroma blago na področjih, ki jih opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 2030.

»Javni razpis omogoča prijavo vsem subjektom socialne ekonomije, ki so usmerjeni v reševanje družbenih in okoljskih problemov, ponovno vlagajo dobiček in presežke prihodkov v izvajanje dejavnosti v javnem interesu ali interesu širše skupnosti ter sledijo modelom demokratičnega in ali participativnega upravljanja. Gre za prvi tovrstni razpis za podporo razvoja socialne ekonomije v Sloveniji po letu 2016,« pojasnjujejo na ministrstvu. Z njim želijo še okrepiti zadružništvo in socialno ekonomijo, saj da se je v svetu to izkazalo kot ena izmed najbolj trpežnih in trajnostnih oblik gospodarjenja, ki je odporna tudi proti zunanjim šokom, kot so na primer gospodarske krize.

Z razpisom bo ministrstvo sofinanciralo stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom (standardni strošek na enoto), storitev zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, nakupa opreme in posrednih stroškov v pavšalnem znesku do 15 odstotkov stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov dosega največ 150.000 oziroma najmanj 75.000 evrov za posamezni projekt. Sredstva bodo na voljo letos in prihodnje leto.

V Evropski uniji subjekti socialne ekonomije po ocenah evropske komisije zaposlujejo približno 6,5 odstotka delovnoaktivnega prebivalstva in ustvarijo osem odstotkov celotnega bruto družbenega proizvoda (BDP) Unije. V Sloveniji so številke bistveno nižje, saj sektor trenutno zaposluje zgolj 0,2 odstotka delovnoaktivnega prebivalstva ter prav toliko tudi prispeva k BDP. Zato v Sloveniji obstaja velik potencial za razvoj sektorja socialne ekonomije in zmanjšanje zaostanka na področju socialne ekonomije za povprečjem držav članic Unije.