Digitalizacija prodira v vse panoge

Trg gradbenih materialov in izdelkov za gradbeništvo je eden od temeljev gospodarskega okolja, kot ga poznamo, a ostaja eden najbolj fragmentiranih. Težave v dobavnih verigah, ki jih je sprožil covid-19, so ga še posebno prizadele. Kot drugod se tudi tukaj zdi, da je vsaj del rešitev v digitalizaciji in tehnoloških inovacijah – a v vseh delih sektorja tega trenda ne sprejemajo z enakim navdušenjem.