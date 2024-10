Digitalnih obrambnih igralcev je premalo

V nadaljevanju preberite:

Število kibernetskih napadov v Evropi se je v letu 2022 povečalo za 40 odstotkov glede na leto pred tem. Tudi letošnje številke za vse, ki skrbijo za informacijsko in kibernetsko varnost, niso spodbudne. V Centru kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije so že v prvih devetih mesecih obravnavali rekordno število kibernetskovarnostnih dogodkov – in sicer več kot trikrat več kot v istem obdobju lani.

Ne smemo se torej slepiti, da majhna Slovenija ni zanimiva za kibernetski kriminal, ki je, šokantno, tako dobičkonosen, da bi, pretvorjeno v številke BDP, predstavljal že tretje največje gospodarstvo na svetu.

Zakaj je kibernetski kriminal tako uspešen? Predvsem zato, ker primanjkuje varnostnih strokovnjakov, pa tudi posamezniki s(m)o premalo ozaveščeni glede digitalnih groženj in podučeni o obrambi proti njej. Zgolj v ZDA ocenjujejo, da je trenutni primanjkljaj okoli 400.000 varnostnih strokovnjakov.