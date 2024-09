Popolna mehanizacija skladišč je izjemno redka

V nadaljevanju preberite:

Pametne tovarne in skladišča brez ljudi so se zadnje desetletje omenjali kot končni cilj robotizacije in avtomatizacije. In če sta robotizacija in avtomatizacija vsaj na proizvodnih tleh poskrbeli za popolno odsotnost ljudi na posameznih področjih v proizvodnji, skladišča vendarle še niso (prišla) tako daleč.

Popolna mehanizacija skladišč je izjemna redkost, vrsta dragih poskusov doseganja tega cilja je precej neslavno propadla. Pa bodo ponudniki vrgli puško v koruzo? Seveda ne, zdaj imajo novo »orožje«, imenovano umetna inteligenca, ki bi robotsko gnanim skladiščem utegnila dati nov zagon.