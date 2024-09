Hrbtenica digitalnega sveta mora ostati v vrhunski kondiciji

V nadaljevanju preberite:

Povečanje števila in zmogljivosti podatkovnih centrov po svetu se nadaljuje. Poročilo podjetja CBRE Research razkriva, da je v prvem četrtletju letošnjega leta svet bogatejši za več kot 20 odstotkov zmogljivosti podatkovnih centrov v primerjavi z lani.

Največ zmogljivosti so dodali v ZDA, in sicer kar 808 megavatov (MW) oziroma 24,4 odstotka več kot lani, sledila pa jim je azijsko-pacifiška regija z 22-odstotno rastjo, ki se je močno približala mejniku 3000 MW skupnih zmogljivosti podatkovnih centrov.

Tamkajšnja vozlišča Tokio, Sydney, Hongkong in Singapur imajo vsako veliko več kot pol GW računskih zmogljivosti, in to kljub precej strožjim omejitvam pri načrtovanju podatkovnih centrov v Singapurju. Azija utegne v prihodnje celo prehiteti zahod, saj so aktivnosti gradnje novih podatkovnih centrov pospešene po vsej regiji.