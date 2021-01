Dolga kmalu za več kot deset plač

V članku preberite:

Slovenija se je lani na finančnih trgih zadolžila za rekordnih 7,6 milijarde evrov. Letošnji potrebni obseg zadolževanja bo drugi največji v zgodovini Slovenije.

V članku najdete podatke kdaj in kako se je Slovenija zadolževala, koliko se bo morala zadolžiti letos in kam bodo šla izposojena sredstva. Pa kolikšen je javni dolg in kdaj ga bo Slovenija vrnila.