Dopust v popolni harmoniji z naravo: dih jemajoči razgledi v raju tik za mejo

Ali še vedno iščete svoj kotiček ob obali, kjer boste lahko preživljali proste dneve, konce tedna ali pa kar celotne počitnice?

Ustvarite si svoj raj ob hrvaški obali. Željo po bivanju ob kristalno čistem morju, sredi sredozemskega zelenja, v bližini športnih objektov in bogate kulinarične ponudbe si lahko uresničite v počitniškem kompleksu Petram Resort & Residences.

V Petramu boste preživeli počitnice, ki se popolnoma ujemajo z vašimi vrednotami. FOTO: Petram Resort & Residences (Aleksandar Milutinović)

Kompleks je že zaradi svoje lege, 15 kilometrov od slovensko-hrvaške meje, idealna destinacija za vse, ki imajo svoj košček raja na obali radi čim bolj pri roki. Barvna paleta resorta, ki se tako lepo ujema z okolico, vam bo pomagala, da se boste z dopusta vrnili kot prerojeni.

​Že lokacija letovišča je nekaj posebnega

Zaradi posebne lege Petrama tukaj niste samo na morju, ampak ste sredi ene najlepših dogodivščin osupljivega Jadrana. FOTO: Petram Resort & Residences

Na najsevernejši točki hrvaškega morja, pri vasici Alberi v Savudriji, boste v resortu Petram vedno obdani z morjem. Rt Savudrija je skrbno varovan kotiček v severozahodni Istri. Je najzahodnejša točka Hrvaške, kar pomeni, da kopno sega daleč v Jadransko morje, zato je kraj vedno obdan z morjem, kar prispeva tudi k specifični mikroklimi območja.

Pestra turistična ponudba v okolici za nepozaben dopust

Na enega najlepših polotokov celine vas vabi tudi skrivnostni svetilnik, zgrajen leta 1818 in velja za najstarejši svetilnik na Hrvaškem. FOTO: Depositphotos

Petram, ki so ga zasnovali z mislijo na tradicijo, je daleč od gneče in blizu vašega srca. Vstopite v krog ljudi, ki radi uživajo in so si v Petramu ustvarili svoj drugi dom. Petram Resort & Residences je več kot le kraj za oddih – predstavlja življenjski slog, ki združuje čar sredozemskega podnebja, pestro gastronomsko ponudbo, bližino vinskih in oljčnih cest ter razkošje športnih in kulturnih objektov.

Blizu letovišča je vsa pomembna infrastruktura in drugi objekti, ki so nujni za udobno bivanje. Najpomembnejše pa je, da so v bližini številne zanimive turistične vsebine in destinacije – od vinskih cest do cest oljčnega olja, gastronomskih ponudnikov, vrhunskih športnih in kulturnih objektov do romantičnih srednjeveških mest.

FOTO: Petram Resort & Residences (Aleksandar Milutinović)

V sklopu resorta so kar tri izvrstne restavracije, velneški center z največjim strešnim prelivajočim bazenom v Evropi, otroški park in športni objekti, urejena plaža ter parkirna mesta za vse lastnike in goste.

​Sredozemska destinacija z veliko možnosti za športnike Savudrija je majhen ribiški kraj, obdan s sredozemskim rastjem, kjer se je prav zaradi blagodejnega podnebja razvil najprej zdraviliški turizem, ki mu je sledil splošen turistični razvoj območja. Zaradi mešanja različnih vetrov je morje okrog savudrijskega rta idealno za deskanje in jadranje na valovih ter druge dejavnosti na vodi. Če ste ljubitelj kolesarjenja, boste uživali po poteh približno 500 kilometrov razvejene kolesarske mreže po tem delu Istre. V neposredni bližini Petram Resort & Residences je prvo istrsko igrišče za golf z 18 luknjami, v katerem bodo uživali tudi najzahtevnejši golfisti. Osemdeset hektarov razgibanih igrišč obožujejo športniki svetovnega slovesa, tudi Novak Đoković.

Letovišče z največjim prelivajočim bazenom v Evropi

Petram Resort & Residences ima na voljo 252 vrhunskih nepremičnin za počitnice ali bivanje. Izbirate lahko med vilami, apartmaji in stanovanji.

FOTO: Petram Resort & Residences

Resort ima skupaj 55 turističnih vil, od tega 12 z lastnimi strešnimi prelivnimi bazeni, in še 43 čudovitih modernih vil, ki se odlično vklopijo v sredozemsko okolje. Poleg vil je v večstanovanjskih stavbah skupno 18 stanovanj, v glavni stavbi pa je 179 turističnih apartmajev, od garsonjer do trisobnih apartmajev.

»Stanovanja in apartmaji so moderni, z odprtimi vizurami in razgledi, s pravim odmerkom razkošja in zasebnosti, da lahko nemoteno uživate v vseh priložnostih,« sta povedali arhitektki Maja Bručić in Eva Cotman iz studia LAD 1.

V nepremičninah so na voljo vseprisotne, vendar neopazne storitve, ki jih imajo sicer hoteli s petimi zvezdicami. Vsa gospodinjska opravila, kot so čiščenje, likanje in pospravljanje, je mogoče v celoti prepustiti resortu in si tako zagotoviti brezskrbne počitnice.

FOTO: Petram Resort & Residences (Aleksandar Milutinović)

Razvajajte svoje čute v središču dobrega počutja Petram Ko boste spoznali vse storitve v središču dobrega počutja Petram Wellness & Spa, boste postali še večji ljubitelji tega letovišča. V centru so inovativno prepletli sodobno tehnologijo in skrbno zasnovane tretmaje ter jih povezali z okoljem. Osebje namenja veliko pozornosti izbiri profesionalne opreme in farmakozmetike, saj želijo k vašemu dobremu počutju pristopati celostno – pri tem si pomagajo s kvantno medicino, prehrano in z aktivnim gibanjem. Izobražen tim terapevtov se posveti vašim edinstvenim potrebam in vam omogoča posebno doživetje. Za popolno razvajanje lahko izbirate med obraznimi negami in celotnim spektrom nege telesa.

Brezhibna gradnja, vrhunski lokalni materiali in varčno bivanje

Investitor v projekt je istrsko podjetje Čista voda projekt, d. o. o., projekt Petram. FOTO: Petram Resort & Residences (Aleksandar Milutinović)

Resort & Residences pa izvajajo v sodelovanju z investitorjema MK Group in Aleksandar Group, ki imata bogate in uspešne izkušnje pri investiranju in vodenju projektov na področju turizma, pa tudi z gradnjo visokokakovostnih stanovanjskih in poslovnih objektov.

Visoki standardi gradnje vam dajejo občutek, da ste vedno v stiku z naravo, vendar imate tudi visoko stopnjo zasebnosti in razkošja ter popoln mir.

Projekt Petram Resort & Residences je plod sodelovanja izkušenih investitorjev in arhitektov, ki so si prizadevali ustvariti nekaj resnično izjemnega. Počitniški kompleks je zgrajen po najnovejših standardih, odlikuje ga vrhunska gradnja, pri kateri so uporabljali najboljše lokalne materiale, ki se ujemajo z lokalnim podnebjem.

Veliko pozornosti so namenili tudi urejanju neposredne okolice objektov. Z avtohtonimi rastlinami so skrbno ustvarili bujne in barvite zasaditve, ki vas bodo obdale z omamnim sredozemskim vonjem.

Idealna kombinacija, ki upošteva sredozemsko gradnjo in hortikulturo ter poskrbi za odprt pogled na morje, odraža tudi visoko zavezanost snovalcev trajnostni gradnji.

Projektiranje ter nadzor in vodenje projektov izvaja podjetje LAD 1 studio, Lotus Group, ki je znana po sodobni viziji in inovativnih, drznih in brezhibno izvedenih arhitekturnih rešitvah. FOTO: Petram Resort & Residences (Aleksandar Milutinović)

Celoten kompleks ima energijski razred A+, saj se ponaša s kakovostno toplotno izolacijo in uporabo obnovljivih virov energije. Sistem ogrevanja in hlajenja ter priprave tople vode je zasnovan z dvigalkami, ki uporabljajo energijo iz obnovljivih virov in s tem bistveno povečajo prihranke energije ter zmanjšujejo škodljive vplive na okolje, predvsem zrak in vodo. Z rekuperacijo uporabljajo energijo odpadnega zraka, zelo pozorni pa so tudi na razvrščanje in ločeno zbiranje odpadkov.

Okna in vrata znamke Schüco so izdelana iz alu podbojev s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitev je iz dvoslojnega ISO stekla, ki je tudi nizkoenergijsko in ima termoodsevni premaz. Zaradi tega imajo stanovanja velike steklene površine z odprtimi pogledi, ne da bi to vplivalo na povečano porabo energije.

Petram Resort & Residences upravlja izkušen konzorcij partnerjev prek svoje nove luksuzne blagovne znamke Petram, ki ponuja različne nepremičnine, naložbene priložnosti in luksuzne počitnice za vse lastnike ter njihove družine in prijatelje. FOTO: Petram Resort & Residences (Aleksandar Milutinović)

Podjetje MK Group je eno vodilnih holdingov na področju kmetijstva, turizma in energetske učinkovitosti v jugovzhodni Evropi. V več kot 25-letnem delovanju na srbskem trgu je skupina Aleksandar zgradila nekaj sto tisoč kvadratnih metrov stanovanjskih in poslovnih površin ter si ustvarila sloves zanesljivega, varnega in iskanega partnerja na področju nizkih gradenj in naložb. Več informacij: Petram Resort & Residences Vila Cijani 35, 52475, Crveni Vrh

Alberi 300, 52475 Savudrija, Hrvatska Telefon: +385 99 5826 201 +385 99 7358 915 E-naslov: sales@petramresort.com Spletna stran: https://petramresort.com/hr/real-estate

Naročnik oglasne vsebine je Petram Resort & Residences