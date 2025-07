Med italijansko sušo so slovenski asi dobili 23 etap

Po obilici razburjenja v uvodnem tednu Toura, v katerem je Tadej Pogačar slavil že dve zmagi in oblekel rumeno majico, je v 8. etapi dočakal dan aktivnega počitka. Zares so dirkali le najboljši šprinterji in po bitki za etapno zmago v Lavalu je najbolj odleglo našim zahodnim sosedom. Jonathan Milan (Lidl Trek) je Italiji prikolesaril prvi etapni uspeh po letu 2019.

Kar 113 etap je trajala italijanska suša na dirki po Franciji. To je bilo nekoč nepredstavljivo in ob zmagi Vincenza Nibalija v predzadnji etapi Toura 2019 v Val Thorensu nihče ni pričakoval, da bo ta tradicionalna kolesarska velesila tako dolgo čakala na njegovega naslednika.

V boju za vrh v skupnem seštevku (Nibali je kot zadnji rumeno majico osvojil leta 2014) ga še ni našla, ga je pa vsaj v lovu na etapno zmago. Milan si jo je prikolesaril s silovitim šprintom, med katerim je pospešil do hitrosti 78 km/h. Premočan je bil za Wouta van Aerta (Visma Lease a Bike) in druge tekmece.

Sicer pa je dosegel to, kar se je od njega pričakovalo že v prejšnjih šprinterskih bojih, v katerih pa še ni znal unovčiti svoje izjemne moči. Pri njej temu orjaku iz Buje v Furlaniji – Julijski krajini, ki meri 196 cm in tehta 87 kilogramov, ni para v profesionalni karavani, a je pri 24 letih tudi še ne do konca izbrušen šprinterski diamant.

Doslej je rojake razveseljeval z uspehi na Giru, še prej v dirkališčnem kolesarstvu, v katerem je tudi olimpijski prvak in svetovni rekorder. Zdaj je končal še italijansko sušo na Touru, med katero je kolesarskemu svetu zavladala Slovenija. Ko je leta 2019 zmagal Nibali, je imelo naše kolesarstvo na računu »le« dve etapni zmagi Primoža Rogliča iz let 2017 in 2018, zdaj so naši asi pri številki 25 (Pogačar 19, Roglič in Matej Mohorič po 3).

Tedaj Slovenija še ni imela zmagovalca tritedenske dirke ali spomenika – doslej pa so bili slovenski trije Touri (Pogačar), štiri Vuelte (Roglič), dva Gira (Roglič in Pogačar) in 11 spomenikov (Pogačar 9, Roglič in Mohorič po enega).

Okrevanje za Almeido

Upati je, da se bo ta zbirka lovorik obogatila v naslednjih dveh tednih. Pogačar, Roglič in drugi kolesarji, ki se borijo za vrh v skupnem seštevku, so vendarle dočakali dan premirja brez napadov in resnejših pobegov. »Precej miren dan je bil, a na koncu je na Touru vedno stresno, danes je bilo še posebej zahtevno dirkanje čez vasi in mesta. Načeloma pa je bilo kar mirno, lep dan je bil,« je v cilju za TV Slovenija povedal Pogačar, ki v rumeni majici še naprej vodi 54 sekund pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step), 1:11 pred Kevinom Vauquelinom (Arkea B&B Hotels) in 1:17 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike). Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) ostaja na 9. mestu, 3:06 za rumeno majico.

Miren dan je Pogačarjevi ekipi UAE ustrezal tudi zaradi poškodb Joaa Almeide, ki dirko nadaljuje, čeprav si je pri padcu v zaključku 7. etape nalomil rebro in utrpel hude odrgnine. Portugalec je kolesaril v svojem tempu in etapo končal dobrih šest minut za glavnino.

Profil 9. etape Toura. INFOGRAFIKA: Delo

»Joao je bil danes pravi heroj na kolesu, videlo se je, da je trpel ob vsakem manjšem pospešku. Po štartu sem bil z njim za moralno podporo. Kapo dol, da je prišel do cilja in ni obupal. Nihče mu ne bi zameril, če bi šel domov, zato res kapo dol,« je še povedal Pogačar, ki se tudi jutri nadeja podobne preizkušnje.

Profil 10. etape Toura. INFOGRAFIKA: Delo

Tudi 9. etapa je ravninska in pričakovati je še eno šprintersko bitko, vendar se prvi blok dirkanja na Touru s tem ne bo končal. Prvi prosti dan bo šele v torek, saj bo v ponedeljek dan Bastilje, francoski nacionalni praznik, na katerega spektakel na Touru ne sme umanjkati. V 10. etapi bomo spet na delu videli bitko za rumeno majico, saj bo na sporedu gorska preizkušnja po Centralnem masivu s 4.450 višinskimi metri.