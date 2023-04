Drugemu tiru grozi zamuda pri dokončanju del

V nadaljevanju preberite

Leto dni po drugem javnem naročilu za železniške in predorske sisteme na drugem tiru Divača - Koper so nadzorniki in uprava podjetja 2TDK znova zavrnil ponudbo enega samega ponudnika. Konzorcij SŽ- ŽGP, Kolektor IGIN, GH Holding in Yapi Merkezi Construction so namreč ponudili, da bi železniške tire in vse signalno - varnostne ter energetske naprave zgradili za 207,7 milijona evrov. V razpisu je bila vrednost del omejena na 173 milijonov evrov. Možna je pritožba, uprava 2 TDK pa načrtuje pogajanja.