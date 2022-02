Državno zadolževanje se hitro draži

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za finance je ta teden izvedlo predčasen odkup obveznic, ki ga je financiralo z novo zadolžitvijo. Zneska odkupa in zadolžitve se nista povsem pokrivala, tako da se je javni dolg s temi transakcijami povečal za 222 milijonov evrov. To je že tretje dolgoročno zadolževanje letos. Pri tem pa so obrestne mere na finančnih trgih vse višje. Kako se Slovenija letos zadolžuje? Kakšen so obrestne mere? Koliko se mora Slovenija letos še zadolžiti? Bi se bilo bolje zadolžiti še pred volitvami?