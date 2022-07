Dvajset let poletne šole Ekonomske fakultete

»Letošnja mednarodna poletna šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (UL) gosti več kot 165 študentov iz več kot 47 visokošolskih institucij z vsega sveta. V tritedenskem programu sodeluje 15 mednarodno priznanih predavateljev, ki bodo v sklopu petnajstih predmetov predavali in izobraževali študente iz 25 držav. V 20 letih smo gostili že več kot 4000 študentov. Ljubljanska poletna šola se tako uvršča med največje poletne šole s področja poslovnih in ekonomskih ved v Evropi,« so sporočili s fakultete. Poletne šole postajajo v svetu vse bolj razširjen način izobraževanja, saj postajajo del redne dejavnosti in tudi obveznost študentov, da določen del študijskih obveznosti preživijo v tujini.