ECB je še četrtič letos pocenila denar

Svet ECB je danes sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zniža za 25 bazičnih točk. Odločitev temelji na posodobljeni oceni inflacijskih obetov, dinamiki osnovne inflacije in intenzivnosti transmisije denarne politike, so sporočili iz Evropske centralne banke. Obrestne mere so letos znižane že četrtič, ključna depozitna obrestna mera pa se je znižala s štirih na tri odstotke.

V ECB ocenjujejo, da večina meril osnovne inflacije nakazuje, da se bo inflacija vzdržno ustalila na ravni blizu 2-odstotnega srednjeročnega cilja. Domača inflacija se je nekoliko znižala, vendar ostaja visoka, in sicer predvsem zato, ker se plače in cene v nekaterih sektorjih še vedno s precejšnjim zamikom prilagajajo preteklemu skokovitemu porastu inflacije.

Proces dezinflacije se nadaljuje v skladu s pričakovanji. Strokovnjaki Eurosistema predvidevajo, da bo letos skupna inflacija v povprečju znašala 2,4 odstotka, nato pa 2,1 odstotka v 2025, 1,9 odstotka v 2026 in 2,1 odstotka v letu 2027, ko bo začel delovati razširjeni sistem EU za trgovanje z emisijami. Inflacija brez energentov in hrane bo po projekcijah v povprečju znašala 2,9% v letu 2024, 2,3% v letu 2025 in 1,9% v letih 2026 in 2027.

Strokovnjaki Eurosistema sicer zdaj pričakujejo počasnejše gospodarsko okrevanje kot v septembrskih projekcijah. Čeprav se je rast v letošnjem tretjem četrtletju okrepila, anketni kazalniki nakazujejo, da se je v zdajšnjem četrtletju spet upočasnila. Analitiki predvidevajo, da bo gospodarska rast znašala 0,7 odstotka v letu 2024, 1,1odstotka v letu 2025, 1,4 odstotka v letu 2026 in 1,3 odstotka v letu 2027.

Predsednica ECB Christine Lagarde bo razloge za obrestne in druge odločitve predstavila na popoldanski tiskovni konferenci.

Obresti porezala tudi švicarska centralna banka

Svoje ključno obrestno mero je danes četrtič letos znižala tudi švicarska centralna banka, in sicer presenetljivo za kar pol odstotne točke, na 0,5 odstotka. Kot vzrok za tolikšno rahljanje denarne politike in spodbudo gospodarstvu je navedla negotove gospodarske izglede zaradi ekonomskih politik Donalda Trumpa in političnih pretresov v Evropi.

Več sledi.