Le etapna zmaga na toboganu inflacije

Kar zadeva rast cen, je letošnje poletje na prvi pogled precej drugačno od dramatičnih razmer pred dvema letoma. Medtem ko se je naša letna inflacija julija in avgusta leta 2022 povzpela na rekordnih 11 odstotkov, se je prejšnji mesec znižala na 1,3 odstotka, na najnižjo raven v dobrih treh letih. Inflacija pri nas in v evrodeželi se je sicer že pred rusko invazijo v Ukrajino zvišala kot posledica konjunkturnega odboja po pandemiji, nato pa je specialna vojaška operacija sprožila niz nepredvidenih dogodkov. In v nekaj mesecih privedla do rekordnih podražitev energentov, predvsem plina in seveda tudi hrane. Če pa zdaj naše zadnje inflacijske številke postavimo v širši, evr(op)ski kontekst, lahko ugotovimo, da so bile prejšnji mesec celo pol nižje od povprečja evrskega območja (2,6 odstotka) ter hkrati tudi nižje kot v naši glavni gospodarski partnerici Nemčiji (2,3 odstotka) in nekaterih drugih državah, s katerimi se želimo primerjati.

Kakšne inflacijske pritiske lahko pričakujemo v prihodnje? Zakaj verjetno prihodnje gibanje inflacije lahko ponazorimo z obrnjenim toboganom, najprej z zasukom še malo navzdol, nato pa s pospeškom navzgor?