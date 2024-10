Inflacija v evrodeželi upadla na 1,8 odstotka, pod cilj ECB

Stopnja inflacije v območju z evrom se je septembra znižala z 2,2 na 1,8 odstotka. To je najmanj od aprila 2021, torej v zadnjih treh letih in pol in tudi manj od pričakovanj finančnih trgov (1,9 odstotka). Kot je že včeraj objavil Surs, se je septembra v Sloveniji medletna rast cen znižala še bolj, na 0,6 odstotka.

Inflacija

Kot kažejo podatki Eurostata, so k umirjanju inflacije najbolj prispevale cene energije, ki so se medletno znižale za šest odstotkov. Na drugi strani se je storitvena inflacija znižala s 4,1 na štiri odstotke, cene hrane, alkohola in tobaka pa so se v povprečju medletno povečale prav tako za nekaj manj kot mesec prej, in sicer za 2,3 odstotka. Tudi osnovna inflacija se je umirila z 2,8 na 2,7 odstotka.

Povprečna rast cen v 21 državah z evrom je tako zdaj tudi že pod dvoodstotnim inflacijskim ciljem Evropske centralne banke, kar povečuje možnosti za novo znižanje obrestnih mer. Spomnimo, naslednje zasedanje sveta ECB, kjer bo govor tudi o obrestnih odločitvah, bo sredi oktobra v Sloveniji.