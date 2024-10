Evropska centralna banka je še tretjič letos pocenila denar

Svet Evropske centralne banke je na zasedanju na Brdu pri Kranju pričakovano znižal ključne obrestne mere za 0,25 odstotne točke. »Odločitev o znižanju obrestne mere za odprto ponudbo mejnega depozita – obrestne mere, s katero Svet ECB usmerja naravnanost denarne politike – temelji na posodobljeni oceni inflacijskih obetov, dinamiki osnovne inflacije in intenzivnosti transmisije denarne politike.

Najnovejše informacije o inflaciji kažejo, da se proces dezinflacije nadaljuje skladno s pričakovanji. Na obete za inflacijo vplivajo tudi nedavni kazalniki gospodarske aktivnosti, ki so slabši, kot je bilo pričakovano. Obenem pogoji financiranja ostajajo restriktivni,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Po oceni ECB se »bo inflacija v prihodnjih mesecih predvidoma zvišala, nato pa tekom prihodnjega leta upadla proti ciljni vrednosti. Domača inflacija ostaja visoka, saj plače še vedno naraščajo s pospešeno hitrostjo. Po drugi strani bodo pritiski s strani stroškov dela verjetno še naprej postopno popuščali, njihov vpliv na inflacijo pa bodo deloma blažili dobički.«

Evropska centralna banka je tretjič letos znižala obrestne mere. Vir: ECB

Inflacija v evrskem območju se hitro umirja, septembra se je prvič po dobrih treh letih znižala pod dvoodstotni inflacijski cilj ECB. Eurostat je danes sporočil, da je znašala 1,7 odstotka, kar je še desetinko odstotka manj od prvotne ocene. Še nižja je v Sloveniji, kjer je znašala 0,7 odstotka. V zadnjih dneh so se znižale tudi cene nafte in energentov, kar kratkoročno znižuje inflacijska pričakovanja, a po drugi strani energenti srednje- in dolgoročno še ostajajo med najpomembnejšimi tveganji zvišanja cen

Evropska centralna banka je od sredine leta 2022, ko se je inflacija v evrskem območju povzpela v dvomestne številke, desetkrat zapored dvignila obrestne mere. Letos junija jih prvič znižala za 0,25 odstotne točke, enako je storila tudi prejšnji mesec. Po oceni analitikov in finančnih trgov je verjetno ponovno znižanje cene denarja tudi na decembrskem zasedanju.

Podrobneje bo odločitve pojasnila predsednica ECB Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.