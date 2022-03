ECB ohranja obresti, a predčasno zateguje denarno pipo

Evropska centralna banka je v skladu s pričakovanji ohranila obrestne mere nespremenjene. Je pa 25-članski svet ECB na podlagi svoje posodobljene ocene in ob upoštevanju negotovega okolja danes potrdil, da bo konec marca v skladu z napovedmi končal pandemični program (PEPP) nakupov obveznic, hkrati pa je presenetljvo znižal načrt nakupov za svoj redni program (APP) nakupa obveznic za prihodnje mesece.

Mesečni neto nakupi v okviru programa APP bodo tako aprila znašali 40 milijard evrov, maja in junija pa se bodo postopoma znižali na 30 oziroma 20 milijard evrov. Kasnejši nakupi, če bo do njih sploh prišlo, bodo odvisni odvisni od gibanja inflacije, izhaja iz sporočila ECB, ki ga bo podrobneje pojasnila predsednica Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.

Zmanjšanje oziroma prenehanje rednih nakupov je razumeti kot prvi ukrep ECB za znižanje inflacije. Še prejšnji mesec je bilo namreč predvideno, da bodo v drugem četrtletju redni nakupi znašali 40 milijard evrov mesečno, v tretjem četrtletju 30 miljard in v zadnjem četrtletju 20 milijard. Prenehanje nakupov je sicer tudi eden od prej predvidenih korakov k postopnemu zvšanju obrestnih mer.

Predsednica ECB Christine Lagarde bo podrobnosti o nižanju nakupov pojasnila na popoldanski novinarski konferenci. FOTO: Frederick Florin/Afp

Ruska invazija na Ukrajino je prelomnica za Evropo, so še sporočili iz sveta ECB, ki izraža izraža polno podporo prebivalcem Ukrajine in zagotavlja, da bo zagotavljal nemotene likvidnostne pogoje in izvajal sankcije, ki so jih sprejele Evropska unija in evropske vlade.

Kot smo zapisali včeraj, je bil sicer pred vojno v Ukrajini najbolj verjeten neformalni osrednji scenarij, da bi ECB spomladi končala pandemične nakupe obveznic, nato pa verjetno dvakrat (septembra in decembra) dvignila svoje obrestne mere za po 0,25 odstotne točke. V zdajšnjih razmerah se zdi prvi dvig obrestnih mer verjetnejši šele decembra.

Inflacija v evrskem območju je sicer že konec februarja dosegla 5,8 odstotka, kar je skoraj trikrat več od simetričnega inflacijskega cilja ECB, ki pomeni povprečno rast cen v višini dveh odstotkov,