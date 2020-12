ECB okrepila in podaljšala ukrepe, obresti nespremenjene

Ljubljana – Svet Evropske centralne banke, ki ga vodi Christine Lagarde, je pričakovano podaljšal in povečal spodbujevalne ukrepe za pomoč evrskemu gospodarstvu. Evropska denarna oblast je zaradi zaostritve epidemioloških razmer za 500 milijard evrov povečala obseg nakupov v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP). Ta bo zdaj v skupnem obsegu znašal 1850 milijard evrov in bo podaljšan najmanj do konca marca 2022, oziroma »vse dokler svet ECB ne bo presodil, da je korona kriza končana,« je ECB zapisala na svojo spletni strani.



Svet je v podporo med drugim za dvanajst mesecev, do junija 2022, podaljšal tudi ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja. Te so namenjene za likvidnostno podporo bankam, za njihovo kreditiranje podjetij in gospodinjstev.



Svet bo ponudil tudi štiri dodatne pandemične operacije refinanciranja, ki naj bi zagotavljale učinkovito likvidnostno varovalo. Nadaljevali se bodo tudi redni odkupi vrednostnih papirjev v mesečnem znesku 20 milijard evrov.



Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita bodo ostale nespremenjene na ravni 0,00 odstotka, 0,25 odstotka oziroma –0,50 odstotka.



Christine Lagarde bo vse sprejete ukrepe podrobneje pojasnila na popoldanski novinarski konferenci.



ECB ob tem tudi opozarja na velike negotovosti, povezane z dinamiko pandemije in časovnim potekom cepljenja. Predvidoma bo danes predstavila tudi svoje najnovejše makroekonomske napovedi. Spomnimo, ECB je v prejšnji, septembrski napovedi predvidela, da bo BDP v evrskem območju letos upadel za kar osem odstotkov (junija je sicer napovedovala še višji, 8,7-odstotni padec), temu pa naj bi sledila petodstotna rast v 2021 in 3,2-odstotna rast v 2022.



Bolj aktualne so zadnje decembrske ocene OECD, ki predvidevajo, da se bo BDP v evrskem območju znižal za povprečno 7,5 odstotka, pri tem pa naj bi bila rast v 2021 le še 3,6-odstotna, v 2022 pa 3,3-odstotna.



