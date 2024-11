Energetski prehod bo precej cenejši, kot si mislite

Tisti, ki želijo storiti več v boju proti podnebnim spremembam, in tisti, ki tega nočejo, imajo običajno eno skupno lastnost. Obe strani se strinjata, da bo dekarbonizacija svetovnega gospodarstva zelo draga. Na letnem podnebnem vrhu ZN, ki ta teden poteka v Bakuju v Azerbajdžanu, omenjajo številke, ki se gibljejo v desetinah bilijonov dolarjev.

Mnogi menijo, da je takšna poraba ogromna potrata. Donald Trump, novoizvoljeni ameriški predsednik, je pariški sporazum o zmanjšanju svetovnih emisij, ki je bil dosežen na podnebnem vrhu leta 2015, označil za nekaj, kar »škodi Američanom in stane zelo veliko«. V svojem prvem predsedniškem mandatu je iz njega izločil ZDA. Ker so se ZDA od takrat spet pridružile, bo to najverjetneje storil še enkrat. Podnebni aktivisti večinoma ne nasprotujejo visokim cenam, temveč menijo, da se stroški izplačajo, če jih pretehtamo glede na katastrofalno škodo, ki jo lahko povzročijo nenadzorovane podnebne spremembe.

Toda ta edina točka soglasja med podnebnimi aktivisti in odvisneži od ogljika je v resnici napačna. Ekologizacija svetovnega gospodarstva bo precej cenejša, kot si obe skupini predstavljata. Časopis The Economist je proučil ocene svetovnih stroškov »energetskega prehoda« v svet brez emisij, ki so jih pripravili različni ekonomisti, svetovalci in drugi raziskovalci – ocene, ki so navadno podlaga za pripravo politik. Te vrednosti znašajo od približno tri do skoraj 12 bilijonov dolarjev na leto, kar je res veliko. Toda te številke so pretirane zaradi štirih pomembnih razlogov.

Nore predpostavke

Prvič, scenariji, ki so predmet ocenjevanja stroškov, običajno vključujejo nesmiselno hitro (in zato drago) zmanjšanje emisij. Drugič, predpostavljajo, da bosta prebivalstvo in gospodarstvo v svetu, predvsem v državah v razvoju, rasla neverjetno hitro, kar bo spodbudilo hitro porabo energije. Tretjič, takšni modeli tudi močno podcenjujejo, kako hitro se bodo znižali stroški ključnih nizkoogljičnih tehnologij, kot je sončna energija. Četrtič in zadnjič, ocene, ki jih daje takšno modeliranje, navadno ne upoštevajo dejstva, da bo moral svet ne glede na vse veliko vlagati v povečanje proizvodnje energije, ne glede na to, ali je čista ali onesnažena.

Kapitalskih izdatkov, potrebnih za uresničitev glavnega cilja iz pariškega sporazuma, to je zadržati globalno segrevanje »precej pod« dvema stopinjama Celzija, zato ne smemo obravnavati ločeno, temveč jih moramo primerjati z alternativnimi scenariji, v katerih se povečano povpraševanje po energiji pokriva z bolj nečistimi gorivi.

Dodatni stroški za zmanjšanje emisij bodo verjetno znašali manj kot milijardo dolarjev na leto, torej manj kot en odstotek svetovnega BDP, kar ni malo, a tudi ne nedosegljivo. Morda to zveni optimistično, a je še vedno precenjeno, saj popravlja le četrto pomanjkljivost večine ocen: neupoštevanje stroškov običajnega poslovanja. Počasnejša gospodarska rast, cenejša tehnologija in skromnejši cilji glede tega, kdaj bo svet dosegel ničelno neto vrednost, bi ceno lahko še dodatno znižali.

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA), možganskega trusta bogatih držav, bo leta 2024 v energijo vloženih približno tri milijarde dolarjev ali tri odstotke svetovnega BDP. To je rekordna vrednost, delno zaradi cikličnih naložb v nafto in plin, delno pa zaradi vse večjih naložb v čisto proizvodnjo električne energije, katerih raven je bila leta 2010 nizka, vendar se od takrat povečuje. Približno tri četrtine denarja izvira iz zasebnih virov, četrtina pa iz vladnih, kar je skladno z nedavnim trendom.

Prejemniki teh naložb pa so se po pariškem sporazumu močno spremenili. Leta 2015 je bilo v čiste tehnologije vloženih manj sredstev kot v fosilna goriva. Zdaj za čisto tehnologijo namenjamo skoraj dvakrat več denarja. Letos naj bi sončna energija porabila 500 milijard dolarjev, kar je več kot vsi drugi viri proizvodnje energije skupaj.

globalno energija obnovljivi viri UPDATE

Kitajska e-mobilnost zmanjšuje potrebe po nafti

Ti podatki lahko poudarijo prednosti uporabe čiste energije, saj vključujejo naložbe v električna vozila, toplotne črpalke in izboljšave električnih omrežij, ki same po sebi ne zmanjšujejo emisij v tolikšni meri. Namesto tega utirajo pot k velikemu zmanjšanju emisij, pod pogojem, da električna energija izvira iz virov z nizkimi emisijami ogljika. Širjenje električnih vozil na Kitajskem, na primer, zmanjšuje svetovno povpraševanje po nafti, vendar le malo pripomore k zmanjšanju emisij, saj se baterije vozil polnijo iz kitajskega omrežja, katerega vir energije je premog.

Kljub temu napovedi o podnebju izboljšujejo. Poročilo o vrzeli v emisijah, ki ga program ZN za okolje (UNEP) pripravi pred vsakim podnebnim vrhom, je leta 2015 predvidelo, da bodo ob upoštevanju takrat veljavnih politik po vsem svetu povprečne globalne temperature do konca stoletja za skoraj pet stopinj višje kot v predindustrijski dobi. V letošnjem poročilu je ta številka nekoliko višja od treh stopinj Celzija.

Nekateri drugi napovedovalci so še bolj optimistični: IEA meni, da bodo sedanje politike povzročile segrevanje za samo 2,4 stopinje Celzija. Raziskovalna organizacija Bloomberg New Energy Finance (BNEF) meni, da bodo politike in padajoče cene zelenih tehnologij do leta 2050 povzročile otoplitev za 2,6 stopinje Celzija. Svetovalna družba Wood Mackenzie kot osnovni scenarij napoveduje zvišanje temperature za 2,5 stopinje Celzija do leta 2100.

Nobena od teh napovedi pa ne predvideva, da se bo svet segreval za manj kot dve stopinji Celzija, kot je določeno v pariškem sporazumu, kaj šele za manj kot 1,5 stopinje Celzija, za kar si prizadevajo podpisnice. Obstajajo različni pogledi na to, koliko naložb bo potrebnih za uresničevanje ciljev pariškega sporazuma. Seveda pa je omejitev ogrevanja pod 1,5 stopinje Celzija dražja kot omejitev pod dvema stopinjama Celzija. Največ pozornosti je navadno namenjene stroškom za cilj 1,5 stopinje Celzija.

Za oceno stroškov ekonomisti kombinirajo model gospodarstva in scenarij, ki predstavlja uresničitev določenega cilja, na primer »doseganje 1,5 stopinje Celzija ali dveh stopinj Celzija«, ki jih je določil Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC), organ ZN. Lahko pa je tudi ciljna vrednost za globalno količino emisij v določenem trenutku.

Scenarij IEA z neto ničelno vrednostjo predvideva, da bodo do sredine stoletja vsi toplogredni plini, ki se črpajo v ozračje, izravnani z enakovrednimi odvodi. Obstaja težnja, da bi do leta 2050 dosegli neto ničelno vrednost, kar je približno enako doseganju cilja 1,5 stopinje Celzija, čeprav modelarji navadno dopuščajo kratkotrajno preseganje temperature, ki se znižuje s pospešenim odstranjevanjem ogljika iz ozračja.

IEA je v svojih modelih ugotovila, da bo za doseganje neto ničelne vrednosti do leta 2050 potrebnih pet milijard dolarjev naložb na leto v čisto energijo do leta 2030. To je še več kot dvakratnik dveh milijard dolarjev na leto, kolikor se zdaj namenja za čisto energijo, in dve tretjini več, kot naj bi znašale skupne naložbe v energetiko. Podoben scenarij organizacije BNEF napoveduje 5,4 milijarde dolarjev na leto v tem desetletju.

Raziskovalni inštitut McKinsey Global Institute ocenjuje, da bodo letni stroški neto ničelne vrednosti do leta 2050 znašali 9,2 milijarde dolarjev, družba Wood Mackenzie pa pravi, da nekoliko manj kot tri milijarde dolarjev. UNEP ocenjuje, da bo za omejitev segrevanja ozračja do 1,5 stopinje Celzija do leta 2035 potrebnih od sedem do 12 milijard dolarjev na leto.

Česar denar ne more kupiti

Te velike razlike so posledica različnih metodologij modeliranja. Ne glede na pristop pa prinaša uporaba kateregakoli modela pri skoraj nemogočih scenarijih sumljive rezultate. Omejitev segrevanja do 1,5 stopinje Celzija na splošno velja za nemogočo. Konzorcij znanstvenikov Globalni proračun za ogljik (The Global Carbon Budget) ocenjuje, da bodo temperature ob sedanji stopnji emisij to raven trajno dosegle v šestih letih. Za preprečevanje nadaljnjih podnebnih sprememb bi bilo treba v tem času odpraviti vse emisije toplogrednih plinov, kar je pregrešno draga, če ne celo nemogoča naloga.

Vzdrževanje globalnega segrevanja pod dvema stopinjama Celzija je na srečo veliko bolj verjetno. Znanstveniki Globalnega proračuna za ogljik ocenjujejo, da se bodo temperature na svetu ob sedanji stopnji emisij povečale v 27 letih. Velika širitev manevrskega prostora omogoča počasnejši in s tem cenejši prehod.

Kljub temu je veliko analiz še vedno osredotočenih na strožje cilje. To je povsem razumljivo. Najranljivejše države in podnebni aktivisti so vključitev cilja do 1,5 stopinje Celzija v pariški sporazum označili za veliko zmago. Tri leta pozneje je IPCC pripravil obsežno poročilo, iz katerega je razvidno, da bi bilo že segrevanje do 1,5 stopinje Celzija zelo škodljivo, dve stopinji Celzija pa bi pomenili katastrofo za številne države in ekosisteme. Obseg in resnost škode se nezadržno povečujeta s temperaturo. Pri odločitvi, kaj storiti, pa nam ne pomaga, če ugotavljamo, da je doseganje nemogočega še zelo drago.

Še ena težava modelov so njihove predpostavke o gospodarski rasti. Matt Burgess z Univerze v Wyomingu s sodelavci ugotavlja, da so napovedi IPCC praviloma precenjevale gospodarsko rast tako v bogatem kot revnem svetu. Po njihovem mnenju je najslabši scenarij za gospodarsko rast med »skupnimi družbenoekonomskimi potmi«, ki jih IPCC uporablja pri svojem modeliranju, najverjetneje najboljši možen scenarij. BDP na osebo napovedujejo na podlagi zgodovinskega razmerja med njegovo absolutno ravnijo in stopnjo rasti. To navaja nižje napovedi kot pri SSP2, ki naj bi bil »srednji scenarij«.

Celo predpostavka IEA o 2,7-odstotni povprečni letni svetovni rasti do leta 2050, ki je sicer v skladu z nedavnimi spoznanji, se lahko na koncu izkaže za optimistično. Temelji na napovedih ZN o rasti prebivalstva, ki dosledno ne predvidevajo zmanjšanja števila rojstev v državah v razvoju. Manj ljudi pomeni nižjo gospodarsko rast, če vse ostalo ostaja enako. Planet s starejšim prebivalstvom in s še manj delovno sposobnimi ljudmi pa bo najverjetneje rasel počasneje.

Tako kot je zmanjšanje ciljne temperature pomembno za zmanjšanje stroškov, je tudi zmanjšanje povpraševanja po energiji posledica upočasnjene gospodarske rasti. Enako velja tudi za nedoseganje cilja 1,5 stopinje Celzija, kar v resnici ni dobro. Svet z nižjo rastjo je v številnih pogledih neugoden, zlasti za revne. Če bi nekako dosegli višjo rast, zlasti v najrevnejših državah, bi to bilo dobrodošlo za svet, četudi bi pomenilo, da bi bilo treba za dekarbonizacijo porabiti več denarja. Ocene stroškov dekarbonizacije, ki temeljijo na pobožnem mnenju o stopnjah rasti, pa so neupravičeno drage. Za natančno sliko je bolje biti realističen.

Tudi pri napovedovanju tehnološkega napredka imajo ekonomski modelarji slabe rezultate. Precenjujejo uporabo nekaterih tehnologij (na primer zajemanja in shranjevanja ogljika, pri katerem se ogljikov dioksid odvaja iz dimnikov elektrarn in tovarn ter varno shranjuje pod zemljo) in močno podcenjujejo zniževanje stroškov drugih tehnologij, predvsem sončnih celic in litijevih baterij. Rupert Way z Univerze v Cambridgeu in drugi so izdelali model energetskega sistema, v katerem stroški sončne energije, vetrne energije, litijevih baterij in vodikovih elektrolitov padajo skladno z »Wrightovim zakonom«.

To pomeni, da se stroški na enoto ob podvojitvi proizvodnje zmanjšajo za določen odstotek, pri čemer ta odstotek izhaja iz preteklih izkušenj. Po tem scenariju se emisije zmanjšajo tako hitro, da je mogoče z minimalnimi stroški doseči tudi cilj 1,5 stopinje Celzija.

V praksi ozka grla vedno nastanejo v hitro rastočih panogah. Ovirajo širjenje novih tehnologij kljub zniževanju stroškov. Čeprav postaja sončna energija vse cenejša, je zagotavljanje omrežnih priključkov zanjo v številnih državah še vedno počasen proces. Prav tako obstaja manj kot dva ducata ladij zunaj Kitajske, ki so zmožne postaviti vetrno elektrarno na morju.

Ni presenetljivo, da so vse zasedene že več let vnaprej. Izdelovalci modelov poskušajo te ovire upoštevati tako, da postavljajo poljubne omejitve glede tega, kako hitro se lahko stroški novih tehnologij znižajo, toda običajno so te omejitve uporabljali pretirano, zlasti pri obnovljivih virih energije. Napovedi IEA o zmogljivosti proizvodnje energije iz obnovljivih virov so se v zadnjem desetletju večkrat izjalovile.

Drugi dejavnik, ki pretirava s stroški dekarbonizacije, je neupoštevanje nasprotnega scenarija, v katerem dekarbonizacija ne bi bila izvedena. Družba Wood Mackenzie je pripravila scenarij »zapoznelega prehoda«, po katerem bodo države zaradi trgovinskih napetosti in geopolitičnih sporov zavlačevale s prehodom na brezogljični energetski sistem. To pomeni segrevanje za tri stopinje Celzija. Še vedno pa je treba do leta 2050 v energetski sistem vložiti 52 milijard dolarjev. Ista svetovalna družba ocenjuje, da bodo stroški segrevanja do dveh stopinj Celzija znašali 65 milijard dolarjev.

Z drugimi besedami, strošek v smislu naložb v energijo, če ne ukrepamo proti globalnemu segrevanju, ni veliko nižji od stroška omejitve globalnega segrevanja za dve stopinji Celzija. Dodatnih 13 milijard dolarjev, ki bi jih po mnenju družbe Wood Mackenzie porabili v 25 letih, pomeni približno 0,5 odstotka sedanjega svetovnega BDP na leto – z rastjo svetovnega gospodarstva se ta znesek zmanjšuje. To se večinoma ujema z dokumentom, ki so ga leta 2018 objavili klimatolog David McCollum in drugi.

Tako so dodatni stroški dekarbonizacije energetskega sistema za doseganje cilja dveh stopinj Celzija znašali 320 milijard dolarjev na leto, kar je enako sedanjim 400 milijardam dolarjev. Celo ocena UNEP, da bodo letni stroški za uresničevanje cilja do 1,5 stopinje Celzija znašali od 7 do 12 milijard dolarjev, se zniža na 900 do 2,1 milijarde dolarjev, če izvzamemo naložbe, ki bi se zgodile v vsakem primeru. Še bolj bi se zmanjšali, če bi uporabili manj ekspanzivne predpostavke o prihodnji gospodarski rasti.

Obstaja pa še ena ovira: trenutek za izvedbo potrebnih naložb je drugačen v nizkoogljičnem svetu kot v bolj mračnem svetu. Pri scenarijih običajnega delovanja se običajno predpostavlja, da bodo naložbe približno enakomerno porazdeljene v celotnem obravnavanem obdobju. Omejitve kumulativnih emisij, ki jih vključuje ogljični proračun za do dve stopinji Celzija, pomenijo, da je v napovedanem obdobju potrebnih več naložb v čisto energijo.

Komisija za energetski prehod, ki deluje na pobudo industrije, ocenjuje, da se morajo skupne naložbe v čisto energijo početveriti s približno milijarde dolarjev leta 2020 na štiri milijarde dolarjev leta 2040, nato pa se bodo spet zmanjšale. Naložbe v fosilna goriva se bodo zmanjševale na podoben način, kar bo zmanjšalo neto stroške in sčasoma privedlo do operativnih prihrankov zaradi precej manjšega povpraševanja po fosilnih gorivih.

Zmanjševanje vrednosti

Tudi ob predpostavki, da so stroški že vnaprej določeni, ni nujno, da bo strošek za omejitev na dve stopinji Celzija velik. Čeprav 1,5 stopinje Celzija ni dosegljiva vrednost, pa modeli kažejo, da bi z večjo porabo lahko omejili segrevanje do 1,8 stopinje Celzija ali manj. Zmanjšanje splošnega segrevanja za nekaj desetink stopinje bi se izplačalo, saj bi svet zaradi globalnega segrevanja utrpel manjšo splošno škodo.

Te napovedi bi lahko ogrozile tri težave. Prva je, da je dekarbonizacija proizvodnje električne energije in prometa sicer najpomembnejši element pri blaženju podnebnih sprememb, vendar še zdaleč ne edini. Poleg ogljikovega dioksida je velik vir toplogrednih plinov, kot sta metan in dušikov oksid, tudi kmetijstvo. Tehnologije, ki bi lahko pripomogle k zmanjšanju teh emisij, so precej manj uveljavljene. Tako je precej težje z gotovostjo napovedati prihodnje stroške omejitve teh emisij.

Druga težava so neusklajene spodbude. Ljudje, ki bodo zaradi globalnega segrevanja utrpeli največjo škodo, ne morejo prispevati k njegovemu omejevanju. Revnejše države bi morale več vlagati, a si tega ne morejo privoščiti.

Stroški kapitala to še otežujejo. Večina podnebnih scenarijev je v preteklosti predpostavljala enotne stroške kapitala za celotno svetovno gospodarstvo, toda v revnejših in najbolj ogroženih državah so stroški kapitala višji kot v bogatejših. Iniciativa za podnebno politiko, možganski trust, je izračunala, da morajo vlagatelji v sončno elektrarno v Nemčiji doseči sedemodstotni donos na vloženi kapital, da bi se ob običajnih stroških posojil lahko izplačali.

V Zambiji previsoke posojilne obrestne mere za podjetja donos povečujejo na 38 odstotkov. Če stroškov financiranja v državah v razvoju ne bo mogoče zmanjšati, se bo cena dekarbonizacije zvišala.

Zadnja težava je, da so modeli že po svoji naravi nagnjeni k racionalnosti. Politika je v tem pogledu manj zanesljiva. Storitve, ki bi morale biti cenovno dostopne, so v praksi pogosto pretirano drage zaradi nestrokovnega izvajanja, omejitev, ki jih narekujejo drugi politični cilji, in podkupovanja.

Večina modelov predvideva, da si bo družba prizadevala za čim cenejši energetski prehod. A to se gotovo ne bo zgodilo. Številne vlade čutijo potrebo po tem, da se odpovejo nekaterim koristnim metodam za znižanje stroškov, kot so davki na ogljik, in namesto tega sprejmejo nepotrebno drage metode, kot je subvencioniranje proizvodnje tehnologije za zmanjševanje emisij, da bi okrepile svojo industrijsko bazo. Pogosto je treba uresničevati interese rudarskih lobijev ali regij, bogatih s fosilnimi gorivi, ali zaščititi proizvajalce, ki ne morejo konkurirati cenejšim tujim proizvajalcem baterij, električnih vozil ali solarnih panelov.

Včasih pride do prerekanja, kako porabiti denar, ki ga politiki namenjajo za podnebne spremembe, pri čemer priprava na podnebne spremembe tekmuje z njihovim obvladovanjem. To je resnično težak kompromis, podoben zapornikovi dilemi. Manj ko svet kot celota porabi za dekarbonizacijo, bolj racionalno je, da posamezna država nameni večji delež proračuna za podnebne spremembe za prilagajanje in ne za blažitev.

Čeprav so ta opozorila pomembna, pa ne spreminjajo dejstva, da so stroški prehoda z opuščanjem fosilnih goriv vedno pretirani. To ni naključje: podnebni skeptiki in podnebni aktivisti upravičeno govorijo o teh stroških. Skeptiki lahko skrb vzbujajoče podatke uporabijo za to, da se ne trudijo, aktivisti pa jih lahko uporabijo za zahtevo po večji porabi. Podnebne spremembe niso niti konec sveta niti draga prevara. To je resničen in težaven problem, ki pa ga je mogoče cenovno ugodno zajeziti.

***

© The Economist Newspaper Limited 2024. Vse pravice pridržane. Prepovedana je distribucija, kopiranje in spreminjanje besedila. Originalni članek v angleščini lahko najdete na www.economist.com.