Vsi želijo biti vplivneži na družbenih omrežjih

Podjetja se zavedajo, da so vplivneži – ali »ustvarjalci vsebin«, kot se mnogi raje imenujejo – postali sestavni del načina nakupovanja potrošnikov. Po podatkih raziskave univerze Northwestern in platforme LTK, ki povezuje vplivneže z blagovnimi znamkami, so se skoraj tri četrtine pripadnikov generacije Z v ZDA pri izbiri izdelkov za nakup zanašale na mnenje vplivnežev. Še bolj presenetljivo je, da je tako ravnala tretjina potrošnikov iz babyboom generacije ali starejših.

Vplivneži so postali del vsake velike kampanje, pravi Mark Read, vodja družbe WPP, ki si lasti oglaševalske agencije, kot sta Ogilvy in Mindshare. Walmart, velik ameriški trgovec na drobno, je sodeloval z zvezdama tiktoka Charli in Dixie D'Amelio. Boss, blagovna znamka modnih oblačil, je sodelovala s Khaby Lame, komikom, ki ima na tiktoku več sledilcev kot kdorkoli drug. Louis Vuitton, proizvajalec luksuznih izdelkov, je sodeloval z youtuberko Emmo Chamberlain. V zadnjih nekaj letih so vplivneži nastopili celo v oglasih za Super Bowl skupaj s hollywoodskimi igralci in uspešnimi pop zvezdniki. Najuspešnejši vplivneži najemajo množice zaposlenih, ki jim pomagajo ustvarjati privlačne objave, agencije in drugi posredniki pa jim pomagajo sklepati in urejati posle z blagovnimi znamkami.