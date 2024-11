Kitajska, Evropa in Mehika so največji poraženci trumponomike

V nadaljevanju preberite:

Ta teden je med mizami kabinetov, sejnimi sobami in diplomatskimi predstavništvi ena tema razprav zasenčila vse druge. Velika zmaga Donalda Trumpa in republikanske stranke na ameriških volitvah bo impulzivnemu predsedniku z nekonvencionalnimi ekonomskimi prepričanji in bojevitim pristopom k pogajanjem zagotovila zelo veliko moč.

Veliki vladni in poslovni predstavniki se trudijo analizirati posledice – tako za ZDA kot tudi za preostanek sveta.

ZDA so največje svetovno gospodarstvo, ki izdajajo svetovno rezervno valuto ter imajo sedeže največjih bank in podjetij na svetu. Njihov obseg, razsežnost in prepletenost s svetovnim gospodarstvom pomenijo, da tudi majhne spremembe politike v državi lahko odmevajo daleč onkraj njenih meja.

Trump je obljubil, da bo prenovil najpomembnejše stebre ameriškega gospodarstva, od trgovine in predpisov do priseljevanja. Njegove politike lahko spremenijo tok blaga, kapitala in delovne sile, ki so ključni za svetovno gospodarstvo. To bo po vsem svetu ustvarilo nekaj zmagovalcev in veliko poražencev.