Kitajska je velika onesnaževalka, a misli, da bo rešila podnebje

V nadaljevanju preberite:

Zahodnjaki Kitajski očitajo, da premalo prispeva k prizadevanjem za pomoč revnim državam pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Kitajska, drugo največje gospodarstvo na svetu, je že skoraj dve desetletji največja onesnaževalka z ogljikovim dioksidom.

Kitajski uradniki temu nasprotujejo in trdijo, da se njihova država še vedno razvija in da je v preteklosti povzročila manj emisij kot ZDA in Evropa, njihov najmočnejši protiargument pa je, da Kitajska za prehod na zeleno energijo že zdaj namenja več sredstev kot katera koli druga država. Spodbuja globalne naložbe v tehnologijo zelene energije, zaradi česar se te po svetu širijo s hitrostjo, ki je bila še pred desetletjem nepredstavljiva.