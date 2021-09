Epidemija ovira poti do kitajskega partnerja

FOTO: Blažž Samec/Delo

Za naložbe na ravni skupine 10,7 milijona evrov

Vrednost litij-ionskega trga raste

Glavni cilj Tovarne akumulatorskih baterij Tab iz Mežice je čimprej vzpostaviti proizvodnjo litij-ionskih baterij v stavbi, ki so jo že kupili od Leka na Prevaljah. A zaradi epidemije covida-19, ki je močno vplivala predvsem na lansko poslovanje, se bo začetek proizvodnje zaradi omejitev potovanj na Kitajsko, od koder prihaja njihov azijski partner Haidi Energy Technology, skoraj zagotovo s pomladi prihodnjega leta zamaknil na jesen.V mežiškem Tabu za novo tovarno že iščejo vodstveni kader. Na razpis za šest prostih delovnih mest so prejeli sto prijav iz vse Slovenije. Po dogovoru z Lekom bo v novi tovarni zaradi selitve proizvodnje antibiotika v sosednjo Avstrijo dobilo delo sto Lekovih sodelavcev, še dvakrat toliko pa jih bodo morali najti na trgu. V nasprotju s proizvodnjo svinčenih baterij na dveh lokacijah v Črni na Koroškem, kjer bi ta hip takoj dobilo delo 60 delavcev, a jih ne najdejo, se za kader v tovarni na Prevaljah ne bojijo, saj se v proizvodnji litij-ionskih baterij, ki je zelo podobna farmacevtski, lahko zaposlijo tudi ženske.Prav kadri so po besedah prvega moža mežiškega Tabanajvečja ovira, da v podjetju ne proizvajajo več. »Septembra bi v eni od tovarn, s kapaciteto 300.000 baterij, lahko proizvedli 220.000 baterij, a za to nimamo dovolj ljudi,« je povedal Bogomir Auprih in dodal, da imajo težave s kadri kljub dvakratnemu dvigu plače, ki bruto znaša že okoli 2200 evrov. Nove sodelavce iščejo tudi na območju nekdanje Jugoslavije, a se po Auprihovi oceni tudi ta počasi prazni.V prvih petih mesecih letošnjega leta so na ravni skupine dosegli 142 milijonov evrov prodaje in ustvarili 14,6 milijona evrov dobička. Za investicije v infrastrukturo in opremo bodo na ravni skupine letos namenili 10,7 milijona evrov, pri čemer ni všteta naložba v tovarno litij-ionskih baterij, podjetje Tab pa bo zanje namenilo 5,7 milijona evrov.Podjetje Tab je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta ustvarilo 148 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 10,7 milijona evrov dobička. Lani marca in aprila so zaradi epidemije covida-19 zabeležili padec proizvodnje in prodaje na polovico običajne. V drugi polovici leta so se razmere sicer izboljšale, še zlasti pri startnih baterijah, a jim izpada do konca leta ni uspelo nadoknaditi. Največji padec so zabeležili pri prodaji industrijskih baterij (skoraj 17-odstoten), pri prodaji startnih baterij pa je bil padec manjši, štiriodstoten.Lansko letos je podjetje Tab zaključilo z 233 milijoni evrov prodaje oziroma 15-odstotnim padcem v primerjavi z letom prej. Manjši je bil tudi dobiček, ki je z 21 milijonov padel na dobrih 16 milijonov evrov. »V primerjavi z nekaterimi drugimi panogami lahko poslovno leto kljub temo ocenimo za dokaj uspešno,« je rekel Auprih.Pri prodaji startnih baterij so njihovi največji trgi Italija, Španija, Rusija in arabske države, ki predstavljajo dobrih 50 odstotkov skupne prodaje startnih baterij. Največ industrijskih celic prodajo v Nemčijo, Italijo, Španijo in Nizozemsko, ki prav tako predstavljajo polovico skupne prodaje industrijskih celic.Proizvodnja litij-ionskih baterij bo za družbo velik premik v razvoju, ki je doslej temeljil na svinčenih akumulatorjih. V prvi fazi bo imela tovarna zmogljivost 500 megavatnih ur energije. Kaj natančno se bo dogajalo na svetovnem trgu baterij, ne vedo, a ocenjujejo, da bo približno 50 milijard še vedno odpadlo na svinčene baterije, vrednost litij-ionskega trga pa naj bi po zadnjih ocenah znašala med 250 in 300 milijardami dolarjev.