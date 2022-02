EU predlaga zakon o čipih, s katerim bi zmanjšala neodvisnost

Regulatorji preprečili največji posel v zgodovini polprevodnikov

Regulatorji so preprečili nakup japonskega podjetja ARM v lasti Soft Banka s strani ameriškega izdelovalca čipov Nvidi. SoftBank je v izjavi ob preklicu transakcije v vrednosti 40 milijard dolarjev navedel "pomembne regulativne izzive", ki so jim preprečili dokončanje posla. Dejal je, da bo namesto tega pripravil ARM za javno ponudbo v proračunskem letu, ki se konča marca 2023.

Namera je bila prvič objavljena leta 2020, štiri leta po tem, ko je SoftBank kupila ARM za 32 milijard dolarjev, kar je bil takrat največji tuji prevzem kakšnega japonskega podjetja. Prvotno je bilo pričakovati, da bo nakupo ARM dokončan v 18 mesecih, kar bi bilo približno v tem času. Svetovni regulatorji, tako v Veliki britaniji kot na Kitajskem so opozarjali, da bo posel zadušil konkurenco in dalo združenemu podjetju preveč nadzora nad tehnologijo in izdelovanjem čipov. Evropska komisija je konec lanskega leta sprožila tudi preiskavo dogovora. Posel bi moral prestati regulativne odobritve Združenega kraljestva, Evropske unije, Združenih držav in Kitajske, če bi jih, bi bil to največji posel polprevodniške industrije doslej.