Eurostat: BDP v evrskem področju lani 6,8 odstotka manjši

V zadnjem četrtletju lanskega leta se je BDP v evrskem območju po sezonsko prilagojenih podatkih in v primerjavi s četrtletjem prej znižal za 0,7 odstotka, v celotni Uniji pa za 0,5 odstotka, kažejo prvi podatki Eurostata. Ta upad je posledica novih zajezitvenih ukrepov proti epidemiji covida-19, ki so okrnili gospodarsko aktivnost.Po prvih ocenah Eurostata za celotno leto 2020 se je BDP v evrskem območju po sezonsko prilagojenih podatkih skrčil za 6,8, v celotni Uniji pa za 6,4 odstotka.Eurostatovi podatki še ne vsebujejo vseh držav, med vštetimi pa je nemško gospodarstvo v zadnjem četrtletju zaznalo šibko, 0,1-odstotno rast, italijansko pa se je v zadnjem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej skrčilo za dva odstotka in na letni ravni zaznalo 8,8-odstotni upad.Od vključenih držav je sicer v zadnjih treh mesecih lani največji, 4,3-odstotni četrtletni upad BDP imela sosednja Avstrija, verjetno tudi zaradi izpada prihodkov od turizma. Na poti v recesijo je z 1,3-odstotnim četrtletnim upadom tudi Francija. Na drugi strani pa so četrtletno rast imeli v Španiji, na Češkem, Portugalskerm ter v Belgiji in baltskih državah.Eurostatove številke še ne vključujejo Slovenije, saj bo državni statistični urad (Surs) prve podatke o gibanju BDP v zadnjem četrtletju 2020 objavil šele konec februarja. Umar je sicer decembra 2020 v zimski napovedi za lani napovedal 6,6-odstotni upad BDP.