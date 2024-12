Evropa se je zapletla v mrežo pravil

V nadaljevanju preberite:

Pravila naj bi zagotavljala varnost. Da bi evropska avtomobilska industrija dosegla ambiciozne zelene cilje EU, so bruseljski zakonodajalci leta 2021 določili stroge emisijske standarde in prepoved novih motorjev z notranjim zgorevanjem, ki bo začela veljati do leta 2035.

Od takrat se je »marsikaj zgodilo«, pravi Benjamin Krieger, generalni sekretar evropskega združenja za avtomobilske dele Clepa. »Zgodili sta se vojna in pandemija.«

Energetski stroški so se povečali, povpraševanje po električnih vozilih je upadlo, trg so preplavili poceni kitajski avtomobili. V evropskem sektorju avtomobilskih delov so do novembra zaprli 30.000 neto delovnih mest.