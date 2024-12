Neusmiljeno napredovanje ameriških upravljavcev premoženja v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Morda bi morali pričakovati, da bo britanski nacionalni letalski prevoznik za skrbnika pokojninskih sredstev v višini 21,5 milijarde funtov izbral upravljavca sklada s sedežem v Združenem kraljestvu. Leta 2021 pa se je British Airways za upravljanje denarnih sredstev obrnil na družbo BlackRock s sedežem v New Yorku.

Ni bil edini. Temu je sledil tudi obrambni izvajalec BAE Systems, ki je Goldman Sachsu podelil mandat v višini 23 milijard funtov. Letos je Shell zaprosil družbo BlackRock za upravljanje svojih pokojninskih sredstev v višini 26 milijard evrov.

Nedavna prevlada storitev zunanjega vodje naložb (OCIO) v ZDA je še posebej viden znak širšega premika v globalnem upravljanju denarja. Zelo velike ameriške družbe v Združenem kraljestvu in Evropi gradijo vse večje utrdbe, zbirajo sredstva, znižujejo provizije in pretresajo trg.

Američani služijo, ker evropski vlagatelji preusmerjajo denar v indeksne sklade, s katerimi trgujejo na borzi, ter alternativne instrumente, ki ne kotirajo na borzi, vključno z zasebnim kapitalom, zasebnimi krediti in infrastrukturo.

Največji ameriški upravljavci premoženja in upravljavske enote bank z Wall Streeta, kot sta JPMorgan Chase in Goldman Sachs, zaradi rastočih prihodkov od provizij, ki izhajajo iz živahnih ameriških trgov vrednostnih papirjev, prekašajo svoje evropske in britanske tekmece tudi zato, ker lahko stroške tehnologije in usklajevanja razporedijo na večjo bazo sredstev.

»Ameriška podjetja vse bolj tekmujejo za največje mandate v Združenem kraljestvu, Evropi in na Bližnjem vzhodu,« pravi Fadi Abuali, izvršni direktor družbe Goldman Sachs Asset Management International (GSAM). »Smo veliki, lahko rastemo in smo odporni.«