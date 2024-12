Kako je Savdska Arabija osvojila svetovno prvenstvo

V nadaljevanju preberite:

Da bi se Fifa izognila ponovitvi dolgoletnih kritik, s katerimi se je spopadala pred svetovnim prvenstvom v Katarju leta 2022, je v sklop reform, ki jih je uvedel Infantino, v svoje razpisne zahteve dodala še človekove pravice. Dodelitev najbolj gledanega športnega dogodka na svetu eni najbolj represivnih držav v regiji je sprožila vsesplošno ogorčenje.

Ronan Evain, vodja združenja Football Supporters Europe, je imenovanje Savdske Arabije označil kot črni dan za človekove pravice in nogomet na splošno. »Zdi se, da se Fifa in njene podružnice iz preteklih napak niso ničesar naučile,« je dodal.

Ta izbira je najpomembnejša zmaga Savdske Arabije v prizadevanju, da bi postala pomemben akter v svetovnem športu, ter posledica usklajenega delovanja za vzpostavitev povezav z »nogometno diplomacijo« in pridobitev donosnih sponzorskih pogodb.

Fifa pa je pridobila vplivno zaveznico s finančno močjo, s katero lahko podpre svoje želje po razvoju, hkrati pa nanjo letijo obtožbe o nazadovanju pri reformah upravljanja in ostre kritike skupin za pravice. »Veliko stvari so pometli pod preprogo, da bi se to čim prej zgodilo,« je dejal nekdo, ki je seznanjen z notranjim delovanjem Fife.