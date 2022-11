Evropi grozi zapiranje industrije

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je kot druga najbolj industrializirana država v sedanjih razmerah zelo ranljiva, opozarja generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Cantarutti. Konkurenčna prednost slovenske industrije v preteklosti so bile nižje cene energentov. Grozi, da bo v prihodnje strošek energije precej večji. Zato se postavlja vprašanje, kako naj se industrija v prihodnje razvija in kako lahko financira zeleni prehod, s čimer bo strošek energentov bolj obvladljiv. Kakšen je pomen industrije v Evropi in Sloveniji? Kako so pripravljena slovenska podjetja? Kaj snujejo na gospodarskem ministrstvu? Kakšni ukrepi bodo potrebni?

Kaj se z industrijo dogaja v najpomembnejši trgovinski partnerici Nemčiji ter kakšno ekonomsko politiko vodi ameriška administracija in zakaj so do nje kritični evropski zavezniki?